Pif: “Sto girando il prossimo film, non è ambientato in Sicilia”

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Sto girando il mio prossimo film, vengo proprio dal set, ma non posso dire di cosa parla, prima vediamo come viene. Ma non è ambientato in Sicilia”. Lo rivela Pif, ospite stasera della serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. Attraversando il red carpet con uno zaino ‘da lavoro’, il regista e attore siciliano si è fermato qualche secondo coi cronisti prima di proseguire verso la sala. “è una cosa molto bella ogni occasione in cui si parla di cinema, sia per chi lo fa che per chi ci lavora” conclude.