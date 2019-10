Pil: Federdistribuzione, debole e bassa inflazione, Paese in stagnazione (2)

(Adnkronos) – “Siamo dunque in una situazione di stallo che desta preoccupazioni nei consumatori, che aumentano la propensione al risparmio a danno dei consumi e nelle imprese, che frenano gli investimenti ‘ aggiunge Gradara -. Ne consegue una domanda interna ancora debole che non può contribuire ad avviare un percorso di ripresa economica”.

“Occorre invertire la rotta ed evitare un ulteriore deterioramento dello scenario già precario. In questa direzione l’aver scongiurato l’aumento dell’Iva ha messo al riparo da condizioni ancora peggiori. E’ necessario ora, anche attraverso la Legge di Bilancio, costruire un insieme di stimoli significativi per ridare slancio a consumi e investimenti; solo così si riuscirà a rimettere in moto il Paese”, conclude il presidente di Federdistribuzione.