Piogge torrenziali nel nordest della Spagna: un morto e 4 dispersi in Catalogna [VIDEO]

Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito il nordest della Spagna: il bilancio è di un morto e 4 dispersi in Catalogna, con 25mila utenze senza corrente elettrica.

La vittima è un uomo che risultava disperso da martedì nel villaggio di Arenys de Munt: il suo corpo è stato scoperto all’alba sulla spiaggia di Caldes d’Estrac, 40 km a nord di Barcellona.

Due dispersi si trovavano in un bungalow che è stato trascinato via dall’acqua a Vilaverd, 30 km da Tarragona, e gli altri due si trovavano in una vettura che è stata localizzata in un fiume nel villaggio di Espluga de Francoli, nella stessa zona.

Circa 40 strade sono state bloccate e diversi corsi d’acqua sono esondati.