E’ tipico del sud est asiatico e le sue dimensioni sono impressionanti: è un pitone di quasi sei metri e di 45 chili, catturato nel sud della Florida. L’incontro con un esemplare femmina del super rettile, per giunta tra i più pericolosi al mondo, è avvenuto il 22 settembre nel parco nazionale di Ochopee e per fortuna a trovarla non sono stati turisti, ma una squadra speciale del parco ingaggiata appositamente per catturare i pitoni ed evitare che si riproducano: ogni rettile femmina può partorire da 30 a 60 esemplari l’anno.

Fino ad ora la squadra speciale ha catturato ben novecento esemplari. Questo tipo di “pitone del Burmese” non fa parte dell’ambiente naturale, ma si è diffuso nel sud della Florida dopo che qualcuno aveva abbandonato un esemplare importato dall’Asia. Alla velocità con cui si riproducono, i pitoni sono diventati centinaia in pochi anni, rappresentando un pericolo per gli animali e per le persone.