Pitone nel giardino di casa: paura in Veneto

Un pitone reale che si aggirava nel giardino di un’abitazione ad Albignasego (Padova) – probabilmente abbandonato da chi lo deteneva – è stato recuperato e portato in salvo dai Carabinieri Forestali di Padova. Il rettile, poco più lungo di un metro, era alla ricerca di un riparo e con l’abbassamento delle temperature in queste ultime notti avrebbe rischiato di morire.

I carabinieri sono stati avvisati da una famiglia del posto, che ha visto l’animale aggirarsi solitario nel giardino. Il Pitone reale (Python regius) non e’ pericoloso, ed appartiene all’elenco delle specie in via di estinzione inserito nella Convenzione Cites. Il rettile e’ stato trasferito in una struttura specializzata a Jesolo. I Carabinieri stanno ora indagando per cercare di individuare il responsabile dell’eventuale abbandono dell’animale.