Ponte di Ognissanti: 6,2 milioni di italiani in vacanza nonostante il maltempo

Sono 6,2 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sul ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che circa il 90% dei vacanzieri rimarrà in Italia. “Sono molti dunque a sfidare le incertezze del meteo pur di concedersi qualche giorno di relax approfittando della combinazione favorevole della festività. Una situazione che – continua la Coldiretti – ha favorito scelte last minute con sempre più italiani che si affidano alle prenotazioni su internet anche approfittando di offerte più convenienti. Tra le mete preferite all’estero ci sono le capitali straniere e il mare, mentre in Italia – sottolinea la Coldiretti – assieme alle città d’arte le località più gettonate sono la montagna, i laghi e la campagna, ma in tanti colgono l’occasione per tornare nei paesi di origine per incontrare parenti e amici. Sono in molti – conclude la Coldiretti – ad approfittare del ponte per dedicarsi a un turismo legato all’enogastronomia con le specialità tipiche della tradizione contadina negli agriturismi di Campagna Amica ma anche approfittando delle numerose sagre di stagione che in questo periodo si organizzano su tutto il territorio nazionale, dai tartufi ai funghi.“