Il potente tifone Hagibis minaccia il Giappone: potrebbe essere letale e distruttivo quanto “Kanogawa”

Il potente tifone Hagibis prosegue la sua rotta, che lo porterà ad effettuare il landfall nel Giappone orientale nel corso del fine settimana: l’Agenzia meteorologia nazionale prevede fino a 600 mm di pioggia durante la giornata di sabato nella regione del Kanto – dove si trova l’area metropolitana di Tokyo – ma anche violente mareggiate e forti raffiche di vento, che potrebbero raggiungere picchi di 215 km/h.

Le autorità locali temono che Hagibis possa causare lo stesso livello di distruzione generata dal passaggio del tifone “Kanogawa” del 1958, quando si registrarono fino a 1.200 morti. Tutti i servizi dei treni superveloci sono stati sospesi tra Tokyo e Nagoya per l’intera giornata di sabato, mentre i collegamenti tra Osaka e Okayama saranno cancellati nel pomeriggio. L’operatore ferroviario East Japan Railway sospenderà i servizi dei treni nell’area metropolitana di Tokyo dalle 9 alle 13 di sabato, inclusi i treni Shinkansen diretti nelle regioni a nord del Tohoku e Hokuriku. Medesima situazione per le principali aerolinee, All Nippon Airways e Japan Airways, che hanno annunciato la quasi totale cancellazione delle rotte domestiche lungo la giornata di sabato, eccetto i voli delle prime ore del mattino.

Il governo giapponese ha ribadito che farà il possibile per fronteggiare ogni imprevisto, esortando la popolazione nelle zone a rischio ad evacuare e a rifornirsi di acqua e viveri: supermercati e negozi di beni di prima necessità a Tokyo sono stati presi d’assalto nelle prime ore del pomeriggio di oggi.