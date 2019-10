Povertà, Coldiretti: mezzo milione di minori affamati, solo la punta dell’iceberg

“La punta dell’iceberg della povertà minorile in Italia è la presenza di quasi mezzo milione di bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare durante l’anno“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento al nuovo rapporto Di Save The Children secondo il quale in Italia sono oltre un milione e 260 mila i bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta, triplicati in 10 anni.

“Anche in Italia bambini e bambine che vivono nei nuclei familiari più poveri – sottolinea la Coldiretti – non hanno accesso a fonti di cibo sicure e sufficienti sulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).

Le maggiori criticità in Italia – precisa la Coldiretti – si registrano in Campania con quasi 70mila bambini di assistiti e in Sicilia con più di 63mila ed in Calabria ma a sorpresa al terzo posto si trova la ricca Lombardia con 51mila minori in difficoltà alimentare.”

Di fronte a questa situazione di difficoltà sono molti gli italiani attivi nella solidarietà a partire da Coldiretti e Campagna Amica che hanno lanciato l’iniziativa della “spesa sospesa”. Si tratta della possibilità di fare una donazione libera presso i banchi dei mercato di Campagna Amica per fare la spesa a favore dei più bisognosi. In pratica, si mutua l’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.

LA MAPPA DEI BAMBINI CHE NON HANNO DA MANGIARE PER REGIONE

PIEMONTE 30.244 VALLE D’AOSTA 0 LIGURIA 11.243 LOMBARDIA 50.965 VENETO 25.368 TRENTINO ALTO ADIGE 3.343 FRIULI VENEZIA GIULIA 9.787 EMILIA ROMAGNA 31.757 TOSCANA 20.470 UMBRIA 4.122 MARCHE 12.147 ABRUZZO 7.307 MOLISE 237 LAZIO 34.701 SARDEGNA 7.258 CAMPANIA 69.940 BASILICATA 4.312 PUGLIA 25.983 CALABRIA 40.359 SICILIA 63.537 TOTALI 453.080

Fonte: elaborazione Coldiretti su dati Agea