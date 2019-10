Premio Life Science Excellence a tre progetti Medtronic

Medtronic si è aggiudicata per tre Progetti/Innovazioni il titolo di the “Best of 2019″tra i LifeScience Excellence Award 2019. In particolare, Best Innovative Device Technology of the Year 2019 per CardioInsight, Il sistema di mappaggio non invasivo 3D del cuore. Un nuovo sistema totalmente non invasivo per la dia­gnosi delle aritmie. Best Patient Advocacy Program 2019 nell’area Cardiologia per il Progetto Tavi è Vita, una campagna di sensibilizzazione sulla stenosi aortica e sulla TAVI per favorire l’accesso alla terapia più appropriata, ai pazienti con stenosi aortica severa e aumentare la conoscenza sulla Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation, impianto transcatetere di valvola aortica), un intervento mininvasivo che può salvare la vita a pazienti complessi e con comorbidità.

Best Patient Advocacy Program 2019 nell’area Uro – Ginecologia per la Campagna Women Like Me, una campagna informativa per incoraggiare le donne a valo­rizzarsi, sensibilizzandole e informandole riguar­do particolari condizioni o patologie ginecologi­che cha hanno un impatto importante sulla salute femminile, offrendo quindi una guida attraverso l’intero percorso di cura della paziente ginecologi­ca Questi riconoscimenti si vanno ad aggiungere agli otto, tra progetti e innovazioni tecnologiche di Medtronic, che sono stati decretati “Excellence in LifeScience” dalla giuria tecnica istituzionale del premio, per selezionare le eccellenze 2019 nel settore farmaceutico e biomedicale, che ha esaminato oltre 300 progetti e prodotti provenienti da 72 aziende del settore del Medical Device e del Pharma. Si tratta di: Cardioinsight, Premio “Innovation of the Year”, area “Best Innovative Device Technology”, “Impact – Team Approach to Tavi”, Premio “Excellence of the Year”, area “Cardiologia”, “Pharmaceutical or Device Technology Project of the Year”, Progettazione di un centro neurofunzionale, Premio “Excellence of the Year”, area “Cardiologia”, “Pharmaceutical or Device Technology Project of the Year”, “Visualase”, Premio “Innovation of the Year”, area “Best Innovative Device Technology”, “Prevenzione il cuore della Vita con Croce Rossa Milano”, Premio “Innovation of the Year”, area “Best Prevention Campaign”, “Tavi è vita”, Premio “Excellence of the Year”, area “Cardiologia”, “Patient Advocacy Program of the Year”, “Women Like Me”, Premio “Excellence of the Year”, area “Uro-GYN”, “Patient Advocacy”, “Impact – Corso di perfezionamento universitario in chirurgia endoscopica dei seni paranasali e del basicranio”, Premio “Excellence of the Year”, area “Neuroscienze”, “Pharmaceutical or Device Technology Project of the Year”.