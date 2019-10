Premio Nobel per la Chimica 2019 a Goodenough, Whittingham e Yoshino per lo sviluppo delle batterie a ioni di litio

Il Premio Nobel per la Chimica 2019 stato assegnato a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino “per lo sviluppo delle batterie a ioni di litio“.

“Le batterie agli ioni di litio hanno rivoluzionato la nostra vita e sono utilizzate per tutto, dai telefoni cellulari ai laptop, ai veicoli elettrici. Attraverso il loro lavoro, i vincitori del permio per la Chimica di quest’anno hanno gettato le basi per una società senza fili e senza combustibili fossili“, sottolinea l’Accademia reale svedese delle scienze.