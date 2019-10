Premio Nobel per la Fisica 2019 ai cacciatori di mondi alieni

Il premio Nobel per la Fisica 2019 è stato assegnato a James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz per loro ricerche sulla storia e la struttura dell’universo: lo ha annunciato l’Accademia reale svedese delle Scienze.

Quest’anno il Nobel per la Fisica, sottolinea il comitato organizzatore, “premia la nuova comprensione della struttura e della storia dell’universo e la prima scoperta di un pianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare al di fuori del nostro sistema solare. Le scoperte hanno cambiato per sempre le nostre concezioni del mondo“.

Il canadese James Peebles, 84 anni, è noto per il suo contributo alla radiazione cosmica di fondo, ossia l’eco del Big Bang che ha dato origine all’universo. Nato a Winnipeg nel 1935, ha lavorato nell’Università di Princeton. A lui è assegnata la metà del premio.

Gli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz dividono l’altra metà del premio per la scoperta dei primi pianeti esterni al Sistema Solare. Michel Mayor, 77 anni, è nato a Losanna nel 1942 e ha insegnato nell’Università di Ginevra. Con il collega Didier Queloz, che ha lavorato tra le università di Ginevra e Cambridge, ha scoperto nel 1995 il primo pianeta estero al Sistema Solare intorno a una stella simile al nostro Sole.

“L’importanza della ricerca aerospaziale si colloca anche in settore molto più ampio che è confermato è testimoniato anche dal Nobel per la Fisica oggi conferiti a fisici che hanno studiato la cosmologia, il sistema solare,” ad affermarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti. Premiare “scienziati impegnati nello studio dell’Universo che presenta sempre nuove evoluzioni, è un modo anche per ricordarci che fare ricerca sull’Universo non è solo importante da un punto di vista scientifico ma può avere importanti ricadute sull’economia e sullo sviluppo“.

“È lo spazio proprio” al centro del Nobel per Fisica 2019 “quindi bisogna continuare perché abbiamo dei risultati straordinari e anche l’Italia è impegnata nel settore spaziale, in particolare nell’esplorazione dell’Universo dagli albori delle nostre attività spaziali“: lo ha affermato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia.

“Un risultato grandioso che testimonia l’importanza dell’astrofisica moderna e il suo valore strategico per il futuro dell’umanità,” commenta il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico. “Si tratta di temi che riguardano l’attività del nostro Ente, e in cui siamo in prima linea sul fronte internazionale. In particolare lo studio degli esopianeti e la ricerca di tracce di vita in altri mondi vede alcuni dei nostri telescopi, come il Telescopio Nazionale Galileo, il Large Binocular Telescope e, in futuro, lo Extremely Large Telescope, protagonisti in questo settore. Siamo coinvolti in importanti missioni spaziali pensate proprio per lo studio degli esopianeti, come ARIEL, CHEOPS e PLATO. E sempre dallo spazio, con la prossima missione EUCLID potremo auspicabilmente dare importanti risposte a quello che resta da scoprire sulla composizione del nostro universo, ovvero su quel 95 percento che ancora non conosciamo“.