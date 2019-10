Premio Nobel per la Medicina 2019 assegnato a Kaelin, Ratcliffe e Semenza

Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2019 è stato assegnato a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza “per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno“. L’annuncio è stato dato come ogni anno dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia.

Il riconoscimento ammonta a 9 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 830 mila euro.

Il meccanismo scoperto ha un’importanza cruciale per mantenere le cellule in buona salute ed ha aperto la strada alla comprensione di molte malattie, prime fra anemia e tumori.