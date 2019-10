Previsioni Meteo 10-20 ottobre tra piogge, fresco ma anche ampi sprazzi di sole e caldo estivo: la tendenza a lungo termine

Previsioni Meteo – Dopo una prima decade di ottobre contrassegnata dall’azione sul Mediterraneo centrale di ben due vortici perturbati e anche relativamente freddi, la tendenza per la seconda decade del mese potrebbe vedere un alleggerimento, perlomeno iniziale, dell’instabilità. Dal 10 al 12 di Ottobre, infatti, potrebbe compiersi un certo recupero della pressione a tutte le quote e un po’ su tutte le regioni italiane, grazie ad un temporaneo innalzamento in latitudine del flusso perturbato Atlantico con le aree mediterranee più facilmente raggiungibili dal flusso stabilizzante oceanico.

Soltanto i settori alpini e localmente le alte pianure a essi più prossime potrebbero risentire ancora di correnti umide occidentali con qualche pioggia. Via via, però, le correnti instabili oceaniche, complice il rinvigorimento e l’estensione dell’attività ciclonica sul Centro Nord Atlantico, potrebbero tornare ad incidere progressivamente anche verso il Mediterraneo, iniziando ad inviare corpi nuvolosi più compatti verso il Nord Italia, anche localmente fino alla Toscana e Nord Appennino, con piogge in intensificazione dal 13 e verso metà mese.

Le regioni centro meridionali in genere, continuerebbero a essere protette da una moderata alta pressione, con tempo generalmente stabile e ampiamente soleggiato fino al 15 ottobre, salvo qualche fastidio localizzato e anche di poco conto.

Prospettive un po’ diverse per dopo metà mese e verso il 20. In questa fase, la già moderata alta pressione afro-mediterranea, potrebbe subire attacchi più decisi da parte dei fronti instabili atlantici grazie anche a un possibile rinvigorimento del fronte subtropicale in sede oceanica centrale.

L’ondulazione del “Getto” subpolare, potrebbe nuovamente spingersi e approfondirsi verso il Mediterraneo centro-occidentale e indurre un peggioramento più esteso sull’Italia, non solo alle regioni settentrionali, ma anche a quelle centrali e del medio e basso Tirreno. Sole le aree del basso Adriatico e quelle ioniche, anche in questa circostanza, potrebbero rimanere più sottovento rispetto alla circolazione occidentale e, quindi, con tempo meno instabile.

Riepilogando, si prospetta una seconda decade di ottobre che, per la prima parte, potrebbe essere abbastanza asciutta o con poche piogge al Centro Sud, maggiori fastidi al Nord. Seconda parte, con piogge via più diffuse dal Nord verso il Centro e anche verso diverse aree del Sud, specie tirreniche; meno instabilità, o comunque più occasionale, e più fasi soleggiate ancora per le regioni del basso Adriatico e ioniche. Sotto l’aspetto termico, sarebbero attesi valori nella media o temporaneamente poco sotto al Nord; valori un po’ superiori alla media, ma non di molto, al Centro Sud, perlomeno fino a metà mese, poi anche qui verso la media, specie sui settori tirrenici e appenninici centrali. Possibile sopra media più persistente sul medio-basso Adriatico e sulle aree ioniche. Maggiori dettagli nei prossimi editoriali. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: