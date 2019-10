Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 12 ottobre [MAPPE e DETTAGLI]

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per la giornata di oggi, domani, e per i prossimi giorni.

Oggi al Nord inizialmente poche nubi sul settore, ma tendenza nel corso del giorno a un rapido aumento della nuvolosità a partire dai settori alpini e in estensione alle restanti zone. Nella prima parte del giorno qualche isolata e debole pioviggine su pianure lombarde, emiliane e venete. Dal pomeriggio le nubi si faranno più consistenti dapprima sui rilievi alpini, ove sarà possibile qualche isolato temporale, e poi sui restanti settori centro occidentali. Dalla sera precipitazioni sparse e locali temporali su nord ovest, Lombardia e Trentino Alto Adige, fenomeni ancora del tutto isolati sulle restanti regioni. Centro e Sardegna: inizialmente poche nubi sul settore, ma tendenza nel corso del giorno a un aumento della nuvolosità, dapprima soprattutto sulle regioni adriatiche e Sardegna e poi dal pomeriggio sulle restanti regioni. Le precipitazioni, in forma debole e isolata, interesseranno nella prima parte del giorno le regioni adriatiche e con scarsa probabilità anche il Lazio. Dal pomeriggio fenomeni sparsi in area appenninica, mentre isolate e deboli precipitazioni ancora saranno possibili su Lazio, Abruzzo e Sardegna. Dalla notte precipitazioni in arrivo anche sulla parte più settentrionale della Toscana. Sud e Sicilia: al mattino cielo generalmente poco nuvoloso sul settore, con maggiori addensamenti su Calabria, Sicilia settentrionale, Molise ed aree appenniniche, mentre maggiori aperture su coste campane. Le precipitazioni in forma isolata potranno interessare la Calabria e la Sicilia settentrionale. Nel corso del giorno nuvolosità in aumento su tutti i settori così, dal pomeriggio, fenomeni sparsi saranno possibili su Calabria e Sicilia settentrionale mentre precipitazioni isolate e di debole intensità sulle restanti aree. Temperature: minime in lieve aumento al sud, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in lieve diminuzione al nord, aree interne delle regioni adriatiche, Calabria ionica e Puglia garganica, in lieve aumento su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, stazionarie sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti di maestrale sulle due isole maggiori, moderati dai quadranti orientali o nord orientali lungo le aree costiere adriatiche ed in forma attenuata su pianura padana; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da molto mosso ad agitato il Mare di Sardegna; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno centro meridionale l’Adriatico centro settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Domani al Nord cielo molto nuvoloso o coperto ad inizio giornata con rovesci da sparsi a diffusi, specie sulle regioni occidentali, dove potranno essere anche intensi. Seguirà un rapido miglioramento a partire dalla tarda mattinata con cessazione dei fenomeni ed ampie zone di sereno. Centro e Sardegna: al primo mattino estesa copertura nuvolosa, con rovesci e temporali, più intensi lungo le aree costiere di Toscana e Lazio. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità compatta con ampie schiarite eccezion fatta per le coste orientali dell’isola dove permarranno ancora locali rovesci. Sud e Sicilia: molte nubi su tutte le regioni, meno consistenti sulla Puglia centro meridionale, con associati rovesci e temporali diffusi che localmente assumeranno anche carattere intenso. Nel corso del pomeriggio attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità ad eccezione di Calabria e Sicilia dove le precipitazioni saranno ancora localmente intense. Temperature: minime in calo su aree alpine occidentali, Liguria, pianura veneta e Calabria; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento su triveneto ed aree alpine centrali; in generale calo sul resto del Paese. Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti settentrionali sulla Sardegna; forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria, in attenuazione dal pomeriggio; forti da nord-est su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con raffiche fino a burrasca lungo le aree costiere; da moderati a forti da nord est sulle regioni adriatiche centromeridionali, aree costiere adriatiche settentrionali ed in pianura padana centrorientale; deboli variabili altrove. Mari: molto agitato il mare di Sardegna; da molto mosso ad agitato il canale di Sardegna, tendente a divenire molto agitato dal pomeriggio; molto mosso il Mar Ligure con attenuazione del moto ondoso in serata; molto mossi il Tirreno e lo stretto di Sicilia con moto ondoso in aumento su quest’ultimo; mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su Adriatico dal pomeriggio.

Martedì 8 ottobre al Nord: condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza sereno salvo una temporanea nuvolosità al mattino sulle aree prealpine e sulla pianura veneta. Centro e Sardegna: residui annuvolamenti mattutini sulle aree adriatiche in rapido dissolvimento e cielo sereno sulle restanti aree. Sud e Sicilia: persistono condizioni di moderata instabilità su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici, con fenomeni a carattere di rovescio e temporali; poco nuvoloso sul resto del meridione. Temperature: minime stazionarie su Valle d’Aosta, Puglia centro-meridionale e Calabria; in generale calo altrove; massime stazionarie in pianura padano veneta ed in generale aumento sul resto del Paese. Venti: forti nord orientali su Sardegna e regioni meridionali in graduale attenuazione dal pomeriggio; da moderati a forti nord orientali sulle regioni centrali peninsulari in attenuazione pomeridiana; deboli variabili altrove. Mari: agitato il canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; da molto mosso a localmente agitato lo stretto di Sicilia ma con moto ondoso in attenuazione; inizialmente molto mossi mar di Sardegna, Tirreno meridionale e Ionio ma tendenti a mossi nel corso del pomeriggio; mossi i restanti mari tendenti a poco mossi.

Mercoledì 9 ottobre: molte nubi al nord e su alta Toscana, con piogge diffuse in tarda mattinata ed in successivo assorbimento ad eccezione del triveneto. Ancora condizioni di instabilità sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria con rovesci e qualche temporale. Prevalenza di bel tempo sulle altre regioni mas con nubi in arrivo in serata su Umbria, Marche, Lazio, Campania e Puglia salentina, con rovesci o temporali sparsi.

Giovedì 10 ottobre: passaggi nuvolosi sulle aree alpine con occasionali fenomeni associati e nubi sparse sulle regioni centrali e sulle aree ioniche con locali piovaschi ma con generale miglioramento a fine giornata. Prevalenza di cielo sereno sul resto della penisola.

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre: generali condizioni di bel tempo.