Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: ancora forte maltempo nei prossimi giorni

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e prossimi giorni: di seguito il bollettino aggiornato.

Oggi al Nord cielo velato su Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta. Nuvoloso su Trentino-Alto Adige e settore alpino e prealpino di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con qualche debole pioggia. Condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria e rilievi della Lombardia con piogge, da deboli a moderate ma diffuse e insistenti. Nel pomeriggio le precipitazioni assumeranno carattere temporalesco e risulteranno abbondanti su Liguria e Piemonte settentrionale. Centro e Sardegna: addensamenti nuvolosi sulla Toscana, che assumeranno maggiore consistenza, dalla tarda mattinata, con piogge sparse sulla parte settentrionale, seguite poi da qualche temporale. Ampio soleggiamento sulle altre regioni, con nubi medio-alte in transito. Sud e Sicilia: bel tempo ovunque salvo una certa nuvolosità sparsa sulle aree ioniche e sulla Sicilia. Temperature: massime stazionarie su Nord-Ovest, Sicilia e aree costiere adriatiche; in rialzo sul resto della penisola.

Domani al Nord condizioni di maltempo su regioni occidentali, Lombardia e Trentino Alto-Adige con precipitazioni da deboli a moderate ma diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, che risulteranno più intense su Piemonte, area lombarda settentrionale e sulla Liguria centrorientale, con valori cumulati che su quest’ultima potranno raggiungere anche quantitativi eccezionali. Annuvolamenti bassi e stratificati su restante Triveneto e pianura emiliano-romagnola; velature altrove. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla porzione più settentrionale della Toscana con piogge, rovesci e locali temporali, in riduzione dalle ore serali; ampio soleggiamento sulle altre regioni con transito di nubi alte e poco significative, a parte ulteriori annuvolamenti più consistenti che interesseranno le coste toscane e la Sardegna orientale, con deboli piogge attese a fine giornata su quest’ultima. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo ovunque, con isolati annuvolamenti mattutini sulle coste ioniche e sulla Sicilia meridionale. Temperature: minime stazionarie su Piemonte, Veneto centrosettentrionale, Friuli-Venezia Giulia, isole maggiori, coste adriatiche centrali e sulle regioni ioniche; in aumento sulle altre regioni. Massime in rialzo su ponente ligure, Emilia-Romagna, Centro peninsulare, Molise occidentale, Campania e Basilicata tirrenica; in calo su Trentino, Veneto centrosettentrionale e sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove.

Martedì 22 ottobre al Nord ancora iniziali condizioni di maltempo sulle regioni occidentali con precipitazioni da deboli a moderate ma diffuse e a prevalente carattere di rovescio o temporale; dal pomeriggio attesa una graduale attenuazione dei fenomeni con schiarite su Valle d’Aosta e alto Piemonte; annuvolamenti bassi e stratificati su Emilia-Romagna, Lombardia e Triveneto, in graduale diradamento dalla tarda mattinata su settore lombardo e al Nord-Est. Foschie dense e locali banchi nebbia al primo mattino e di notte sulla pianura padano-veneta. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna orientale e meridionale con deboli piogge; cielo sereno o velato altrove, a parte annuvolamenti più consistenti attesi dal pomeriggio sulle Marche settentrionali. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo ovunque, con isolati annuvolamenti mattutini sulle coste adriatiche pugliesi e sulla Sicilia sudorientale. Temperature: minime in lieve flessione su pianura padano-veneta, Appennino emiliano-romagnolo, coste toscane, rilievi sardi e sulla Sicilia tirrenica; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione su Emilia-Romagna, Sardegna centrorientale, nord Marche, Molise, Puglia, rilievi lucani e sulla Sicilia sudorientale; in aumento su Liguria, Valle d’Aosta, nord Piemonte, Lombardia centrosettentrionale, Triveneto, Toscana, Umbria settentrionale e alto Lazio; stazionarie sul resto del paese.

Mercoledì 23 iniziali velature anche compatte al Centro-Nord e cielo sereno o poco nuvoloso al Sud; dalla tarda mattinata nuovo, deciso peggioramento sul Nord-Ovest, in estensione serale anche a Lombardia occidentale, Emilia e alla Sardegna. Al primo mattino attese foschie dense sulla pianura padano-veneta.

Giovedì 24 maltempo sulle regioni nordoccidentali, in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia occidentale con precipitazioni diffuse e abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale, intense su Nord-Ovest e area più orientale sarda; cielo velato altrove.

Venerdì 25 iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto su Nord-Ovest, Emilia-Romagna, regioni tirreniche centrali e sulle due isole maggiori, con fenomenologia diffusa e consistente su area alpina occidentale e Sicilia; dal pomeriggio atteso un graduale miglioramento sulle zone peninsulari con assorbimento dei fenomeni e parziali schiarite; cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Sabato 26 ancora maltempo su Sardegna e Sicilia; bel tempo al Nord, su alta Toscana e Marche e innocue ma estese nubi alte e sottili sul resto della penisola.