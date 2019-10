Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: ancora instabilità nei prossimi giorni

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare fino al 14 ottobre 2019.

Oggi al nord condizioni di bel tempo salvo una temporanea nuvolosità al mattino sulle aree prealpine e sulla pianura veneta e dalla serata anche su Liguria e basso Piemonte. Nella notte e al primo mattino foschie dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti, specie sulla Pianura padana inferiore. Al centro e Sardegna: residui annuvolamenti sparsi mattutini sulle zone interne dell’Abruzzo in rapido dissolvimento e cielo sereno sulle restanti aree. Al sud e Sicilia: nuvolosità diffusa su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici, con fenomeni a carattere di rovescio anche temporalesco; ampio soleggiamento e pochissime nubi sulle altre regioni tranne residui addensamenti al mattino sulle aree appenniniche in rapido miglioramento. Temperature: minime stazionarie su Valle d’Aosta, Puglia centromeridionale, Calabria ionica e Sicilia; in generale calo altrove. Massime in aumento al sud, su Sardegna, basso Lazio, Abruzzo e Liguria, in lieve flessione sulle aree pedemontane, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: da moderati a forti nordorientali al centro-sud in attenuazione pomeridiana; deboli generalmente variabili altrove. Mari: da molto mossi ad agitati il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia con moto ondoso in attenuazione pomeridiana; inizialmente molto mossi mar di Sardegna, Tirreno centromeridionale e Ionio ma tendenti a mossi nel corso del pomeriggio; mossi tendenti a poco mossi i restanti bacini.

Domani al nord ad eccezione dell’Emilia Romagna centro orientale dove le nubi saranno temporanee e poco significative è atteso su tutte il restante settentrione un rapido aumento della nuvolosità già dal mattino con associate precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi alpini, specie al pomeriggio, e localmente anche su levante ligure dove saranno più consistenti. Generale miglioramento a fin serata. Al centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno ovunque, velato dalla tarda mattinata, e molto nuvoloso solamente sulle aree appenniniche della Toscana dove non mancheranno locali piovaschi. Moderato aumento della nuvolosità a fine giornata su Umbria e, parzialmente, anche su Lazio. Al sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria meridionale con rovesci e temporali associati. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove salvo un po’ di nubi in più al mattino sulla Puglia meridionale. Temperature: minime in aumento al nord ovest, dorsale appenninica centrale, Calabria e Sicilia; stazionarie o al più in lieve calo altrove. Massime in rialzo al sud e regioni adriatiche centrali; stazionarie sulle restanti regioni centrali ed in calo al nord. Venti: moderati dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria meridionale con rinforzi sulle aree ioniche; in prevalenza deboli meridionali sul restante centro-sud; moderati meridionali su Liguria e deboli settentrionali sul resto del nord. Mari: da molto mosso ad agitato Ionio meridionale; molto mosso lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in aumento su mar Ligure, Adriatico settentrionale e Ionio settentrionale.

Giovedì 10 ottobre al nord residui annuvolamenti al mattino su Emilia Romagna e qualche passaggio nuvoloso a ridosso dell’arco alpino mentre prevale il sereno sulle restanti aree a parte il temporaneo transito di estese velature sulle regioni occidentali. Al centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sull’isola; nubi sparse, localmente compatte, sulle regioni peninsulari con occasionali piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici. Ampie schiarite dal pomeriggio su Toscana, Lazio e settori occidentali di Umbria ed Abruzzo. Al sud e Sicilia: ancora moderata instabilità sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria meridionale con rovesci sparsi e qualche temporale. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: minime in calo al nord ovest ed in generale aumento sul resto del Paese. Massime in generale rialzo, più marcato al nord. Venti: moderati con locali rinforzi dai quadranti orientali sul settore ionico di Sicilia e Calabria; moderati settentrionali sulla Sardegna con rinforzi dal pomeriggio; deboli variabili altrove. Mari: molto mosso mar di Sardegna; molto osso con moto ondoso in attenuazione su Ionio centro-meridionale; da mossi a localmente molto mossi stretto di Sicilia, Tirreno centrale e mar Ligure con moto ondoso in attenuazione su questi ultimi due; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su canale di Sardegna.

Venerdì 11 ottobre molte nubi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul settore tirrenico di Calabria e Sicilia con occasionali piovaschi; cielo sereno altrove ma con velature in transito diurno.

Sabato 12 ottobre prevalenza di bel tempo con velature in transito al nord ovest.

Domenica 13 e lunedì 14 ottobre ancora condizioni di stabilità ma con nubi in aumento al nord ovest, regioni centrali tirreniche e Sicilia ed in serata su triveneto con occasionali piovaschi nel corso della giornata di domenica.