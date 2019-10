Previsioni Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare: maltempo e “fenomeni intensi” nel weekend

Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: il bollettino per oggi, domani e per i prossimi giorni.

Oggi al Nord residue piogge e temporali tra notte e primo mattino su Friuli-Venezia Giulia, nord Veneto e Trentino-Alto Adige con fenomeni anche intensi sul Friuli-Venezia Giulia, in rapido miglioramento da ovest e con occasionali piovaschi possibili fino metà giornata solo sul Friuli-Venezia Giulia; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord salvo locali addensamenti fino la tarda mattina e con qualche banco di nebbia in rapido dissolvimento. Centro e Sardegna: residue precipitazioni tra notte e primo mattino su Umbria, Lazio centro-meridionale e appennino abruzzese, in rapido miglioramento con schiarite sempre maggiori; poche nubi sparse su Sardegna e restanti aree peninsulari salvo addensamenti più consistenti su Sardegna nord-occidentale, Toscana, coste e immediato entroterra abruzzese. Sud e Sicilia: locali piogge o temporali su ovest Molise, Campania, Sicilia orientale e settori centro-occidentali di Basilicata e Calabria, in definitivo miglioramento per metà giornata su Molise, Campania e Sicilia mentre qualche occasionale piovasco resterà possibile anche nel pomeriggio su Basiliata e Calabria; poco o parzialmente nuvoloso sulle rimanenti aree con occasionali e brevi piovaschi possibili sulla Puglia dalla tarda mattina e nel pomeriggio. Temperature: minime stazionarie su Friuli-Venezia Giulia e nord Veneto, in deciso calo su Sardegna, Piemonte, Liguria e in misura minore sul resto del nord e su Toscana, Sicilia occidentale e settori nord di Marche, Umbria e Lazio, in aumento sul resto d’Italia specie su Campania, Molise e Abruzzo; massime in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, nord Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia meridionale, in calo su Emilia-Romagna centro-occidentale, Marche, Umbria, Molise, Puglia garganica, Sardegna, Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti: deboli variabili al nord, salvo residui rinforzi occidentali tra notte e primo mattino sulle coste adriatiche e nelle immediate vicinanze; mediamente occidentali sul resto d’Italia, moderati sulla Sardegna e in attenuazione, da deboli a localmente moderati sulle rimanenti aree con i rinforzi maggiori su Sicilia, coste tirreniche e della Toscana centro-settentrionale. Mari: agitato il mar Ligure con moto ondoso in diminuzione; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e Tirreno sud-orientale; poco mossi basso Adriatico e Jonio, con moto ondoso in aumento su quest’ultimo; mosso, con moto ondoso in diminuzione, il medio-alto Adriatico; molto mossi i restanti mari con moto ondoso in generale diminuzione a iniziare dall’alto Tirreno.

Domani al Nord molte nubi su regioni occidentali, Lombardia, Emilia e sulle restanti aree montuose con deboli piogge attese sulla Liguria ed in serata anche sulla Valle d’Aosta; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo, a parte annuvolamenti medio-bassi che interesseranno al mattino Toscana, Umbria occidentale e coste orientali della Sardegna. Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso a parte qualche nube più consistente su Campania centro meridionale, aree costiere tirreniche di Sicilia e Calabria e sulla Puglia salentina; su quest’ultima, in particolare, sono attesi occasionali e deboli piovaschi. Temperature: minime in flessione sui rilievi del Triveneto, regioni centrali peninsulari, Molise, Campania, nord Puglia, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove; massime in leggero calo sulle aree alpine e prealpine, aree costiere di Marche ed Abruzzo, su Molise, Puglia, rilievi lucani e calabresi e sulla Sicilia; generalmente stazionarie sul resto del Paese. Venti: generalmente deboli, variabili al nord e dai quadranti settentrionali al centro-sud. Mari: mossi Tirreno meridionale, stretto di Sicilia, mar Ligure, mar e canale di Sardegna ma tutti con moto ondoso in attenuazione; da poco mosso a mosso lo Ionio meridionale; generalmente poco mossi i restanti mari.

Venerdì 18/10/19. Nord: spesse velature sulla Romagna e molte nubi sulle restanti aree del settentrionale con deboli piogge o locali rovesci su aree alpine, restante territorio ligure e bassa Lombardia. Tendenza ad intensificazione delle precipitazioni a fine giornata su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento con scarsa nuvolosità, a parte annuvolamenti consistenti attesi sulla Toscana centrosettentrionale, specie in serata, ai quali saranno associati modesti fenomeni. Sud e Sicilia: nubi sparse su Sicilia centro occidentale e Puglia salentina con possibili occasionali deboli piovaschi sull’isola, prevalenza di spazi di sereno altrove. Temperature: minime in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, pianura lombardo-veneta e Sardegna; in calo su sulle aree ioniche e senza variazioni di rilievo altrove. Massime in leggero calo sulle aree alpine e prealpine occidentali, su Veneto e Friuli Venezia Giulia; in lieve aumento su Romagna e Marche; stazionarie sul resto del Paese. Venti: generalmente deboli, dai quadranti settentrionali sulle aree ioniche e variabili altrove. Mari: generalmente poco mossi con moto ondoso in aumento dalla serata su mar di Sardegna.

Sabato 19/10/19: maltempo esteso su tutte le regioni settentrionali, eccezion fatta per le aree centro orientali dell’Emilia Romagna interessate soltanto da nubi meno compatte, con precipitazioni diffuse che sulle aree alpine di Piemonte e Lombardia risulteranno anche localmente di forte intensità; copertura nuvolosa consistente anche su Lazio e Toscana con debole fenomenologia convettiva in graduale intensificazione pomeridiana su alta toscana. Asciutto sul resto del Paese con transito di velature anche spesse.

Domenica 20/10/19: ancora maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, Toscana, Lazio ed Umbria con fenomeni anche localmente intensi sulle aree alpine di Piemonte e Lombardia, su levante ligure, alta Toscana e Lazio settentrionale. Lento miglioramento dal pomeriggio al nord ovest mentre una intensificazione dei fenomeni è attesa al nord est. Variabilità sulla Sardegna con qualche pioggia sparsa e prevalenza di bel tempo altrove.

Lunedì 21/10/19 e martedì 22/10/19: lunedì temporaneo miglioramento al nord con nuovo peggioramento dal pomeriggio che apporterà ancora fenomeni diffusi e localmente di forte intensità. Molte nubi su gran parte delle regioni centrali con piogge sparse in graduale attenuazione eccezion fatta per la Sardegna dove è atteso un marcato peggioramento a fine giornata. Poche nubi sulle restanti regioni. Martedì la giornata inizierà all’insegna del maltempo al nord e gran parte della Sardegna ma con miglioramento atteso nel pomeriggio. Poche nubi altrove.