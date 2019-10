Previsioni Meteo, Aeronautica Militare: ponte di Ognissanti con maltempo, freddo e neve. Il bollettino fino al 5 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni, con foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura al mattino e durante la sera. Possibilità di deboli precipitazioni a carattere sparso sulle aree alpine centroccidentali e appenniniche mentre sulle pianure possibilità di isolate deboli piogge. Centro e Sardegna: addensamenti nuvolosi su tutte le regioni; con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Marche al mattino e poi dalle ore centrali del giorno sull’Abruzzo. Qualche isolato piovasco possibile anche su Lazio, Umbria e Sardegna mentre foschie dense o locali banchi di nebbia su zone interne di Toscana e Lazio al mattino. Sud e Sicilia: nubi medio-alte tenderanno a coprire il cielo su gran parte delle regioni con qualche addensamento nuvoloso in più su Sicilia, Calabria meridionale e settori ionici e su queste regioni saranno possibili dalle ore centrali del giorno precipitazioni da isolate a sparse e locali temporali. Foschie dense o locali banchi di nebbia sulle zone interne della Puglia. Temperature: minime in diminuzione su arco alpino, Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale, in tenue aumento sulla Sicilia, stazionarie sul resto del paese. Massime in sensibile diminuzione al Nord e sulle regioni centrali adriatiche, meno marcata su restante versante adriatico, Umbria, Basilicata e Calabria, senza variazioni altrove.

Domani al Nord annuvolamenti compatti ovunque con debolissime piogge su settore occidentale, Emilia-Romagna e rilievi nordorientali, in riduzione pomeridiana sul Triveneto con parziali schiarite. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni associate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in intensificazione e diffusione dapprima sulla Toscana e poi, nel pomeriggio, su Sardegna e restanti zone peninsulari. Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale con fenomeni sparsi sempre di debole intensità, localmente anche temporaleschi, ma in attenuazione serale sul settore pugliese; innocui addensamenti sul resto dell’isola, in intensificazione da fine giornata sulla porzione occidentale dell’isola. Temperature: minime in diminuzione al Nord, su rilievi toscani, Marche e aree ioniche peninsulari; in lieve aumento sulla Sardegna. Massime in flessione su Nord-Ovest, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e Calabria; senza variazioni sul resto del paese.

Venerdì 1 novembre al Nord molte nubi basse su Valle d’Aosta, Piemonte, levante ligure, rilievi lombardi, bassa Romagna e Trentino-Alto Adige, in ulteriore intensificazione tra pomeriggio e serata con debolissimi fenomeni attesi a fine giornata sulle aree più occidentali, nevose oltre i 2000 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con estese velature in arrivo dalle ore pomeridiane. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi nebbia sulle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni associate su Sardegna, Marche e Abruzzo, più diffuse e a carattere temporalesco sul Lazio; durante la mattinata attenuazione dei fenomeni con parziali aperture pomeridiane sull’isola e settore laziale; cielo poco nuvoloso altrove, ma con copertura in nuova intensificazione dalla sera. Sud e Sicilia: moderato maltempo su gran parte del settore con deboli fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti e diffusi lungo le coste centrosettentrionali campane e sulla Sicilia, con precipitazioni anche intense sull’isola. Temperature: minime in flessione su basso Piemonte, Liguria, pianura lombarda, Emilia-Romagna, Triveneto, Sardegna settentrionale, Toscana, Umbria, Marche, più contenuta su coste abruzzesi e molisane; in rialzo su Lazio centromeridionale, rilievi abruzzesi, Campania, Basilicata e Sicilia tirrenica; senza variazioni altrove. Massime in aumento su Piemonte, ponente ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romagna, nonché lungo le coste del Cilento e della Calabria tirrenica; in diminuzione su Sardegna orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania centrosettentrionale, nord Puglia, Basilicata, Calabria centrorientale e Sicilia.

Sabato 2 molte nubi sulle regioni nordoccidentali e su quelle tirreniche con deboli fenomeni localmente a carattere di rovescio o temporale, in intensificazione pomeridiana su Liguria e alta Toscana ed estensione serale all’Emilia-Romagna.

Domenica 3 maltempo diffuso con fenomeni altrettanto diffusi e intensi al Nord e sulle regioni tirreniche peninsulari; nevicate consistenti sui rilievi alpini confinali. Velature compatte sul resto del paese, ma con nubi più significative accompagnate da precipitazioni attese da fine giornata anche sulle regioni centromeridionali adriatiche.

Lunedì 4 variabilità con residue precipitazioni su dorsale appenninica e Sud, specie settore tirrenico, e neve sulle cime alpine occidentali.

Martedì 5 atteso un nuovo impulso con maltempo al Nord e sul settore tirrenico.