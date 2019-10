Previsioni Meteo Aeronautica Militare: maltempo e neve per il ponte di Ognissanti, il bollettino fino al 6 novembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, con foschie dense diffuse e locali nebbie in banchi sulle aree pianeggianti. Locali piogge al primo mattino sulla Romagna e sulle aree alpine confinali di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con isolate piogge anche sulla fascia collinare e pianeggiante a ridosso delle Alpi piemontesi e in estensione mattutina anche a Liguria e settore più occidentale dell’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni peninsulari con isolate precipitazioni, occasionalmente anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo e dalla tarda mattina/metà giornata anche sul Lazio, in miglioramento serale su Marche, Umbria e settori centro-orientali di Toscana e Lazio. Molte nubi anche sulla Sardegna occidentale e in rapida estensione al settore orientale già in mattinata, con isolate precipitazioni al mattino sul settore occidentale che diverranno sempre più frequenti durante il pomeriggio e in serata estendendosi al resto dell’isola e potendo assumere anche carattere di rovescio o temporale. Sud e Sicilia: nuvolosità variabile sulla Sicilia con addensamenti maggiori e possibilità di isolate precipitazioni, localmente temporalesche, sul settore orientale, in attesa di locali precipitazioni in arrivo sul settore nord-occidentale per fine giornata. Nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle rimanenti regioni, con isolate piogge e locali temporali al mattino sulla fascia costiera e nell’immediato entroterra di Molise e Campania, della Puglia adriatica e dei settori tirrenici di Calabria e Basilicata mentre nel pomeriggio i fenomeni saranno più probabili su aree appenniniche, interne e immediate vicinanze. Temperature: minime in diminuzione al Nord e su Appennino toscano, Marche, Puglia meridionale, Basilicata e Calabria, in lieve aumento sulla Sardegna. Massime stazionarie su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Campania e Sicilia, in generale calo sul resto d’Italia.

Domani al Nord molte nubi basse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, rilievi lombardi, Emilia-Romagna occidentale e Trentino-Alto Adige, con locali deboli piovaschi, in intensificazione dal pomeriggio, con locali deboli nevicate oltre i 2000 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con estese velature in arrivo dalle ore pomeridiane. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni associate su Sardegna, Marche e Abruzzo, locali temporali invece lungo le coste laziali, in graduale diradamento dalla seconda parte della mattinata. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso altrove, ma con copertura in nuovo aumento dalla sera sulla Toscana. Sud e Sicilia: moderato maltempo su gran parte del settore con deboli fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti e diffusi lungo le coste campane, sulla Sicilia, dove si potranno avere precipitazioni anche intense, e sulla Calabria ionica. Temperature: minime in flessione su basso Piemonte, Liguria, pianura lombarda, Emilia-Romagna, Triveneto, Sardegna settentrionale, Toscana, Umbria, Marche, più contenuta su coste abruzzesi e molisane; in rialzo su Lazio centromeridionale, rilievi abruzzesi, Campania, Basilicata e Sicilia tirrenica; senza variazioni altrove. Massime in aumento su Piemonte, ponente ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romanga, nonché lungo le coste del Cilento e della Calabria tirrenica; in diminuzione su Sardegna orientale, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania centrosettentrionale, nord Puglia, Basilicata, Calabria centrorientale e Sicilia.

Sabato 2 novembre al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi sulla Liguria e sparsi altrove. Dal pomeriggio sensibile intensificazione delle piogge su Liguria ed Emilia-Romagna occidentale, in estensione serale a Emilia-Romagna centrale e pianure del Triveneto, con fenomeni che potranno assumere anche carattere temporalesco. Nevicate sparse lungo i rilievi alpini a quote superiori ai 2000 metri. Centro e Sardegna: molte nubi compatte su Sardegna centroccidentale e regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; estese e spesse velature sul resto del Centro. In serata sensibile intensificazione dei fenomeni sull’alta Toscana. Sud e Sicilia: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi; estese velature sul resto del meridione. Dalla serata intensificazione dei fenomeni sulla Campania, con locali temporali lungo le aree costiere. Temperature: minime in lieve diminuzione lungo le aree alpine e sulla Sardegna, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione al Nord, più sensibile in Pianura padana e sulla Toscana settentrionale, stazionarie sul resto della Toscana, in Umbria e Lazio, in aumento altrove, più sensibile sulle regioni adriatiche.

Domenica 3 novembre molte nubi su Nord, regioni tirreniche centrosettentrionali, Umbria, aree interne del Molise, Campania e Basilicata tirrenica, con rovesci o temporali diffusi, intensi sulle regioni tirreniche, in estensione serale anche a Calabria tirrenica e Sicilia. Estese e spesse velature sul resto del paese, con piogge o rovesci sparsi.

Lunedì 4 novembre al primo mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto su regioni centrorientali del Nord, Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia, con rovesci o temporali diffusi, ancora intensi su basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, ma in rapida attenuazione. Dalla seconda parte della mattinata ancora addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, con piogge o rovesci sparsi; molte nubi sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Martedì 5 novembre cielo molto nuvoloso o coperto su Nord-Ovest, regioni alpine, regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; estese e spesse velature su Pianura padana e regioni adriatiche centrali; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Parziale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Mercoledì 6 novembre nella mattinata ancora locali addensamenti compatti a ridosso dei rilievi alpini e sulle regioni tirreniche, con fenomeni sparsi, in generale di debole intensità; cielo in generale velato sul resto del paese.