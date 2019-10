Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nuovo peggioramento, il bollettino fino al 28 ottobre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord addensamenti compatti sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci sparsi; tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sulle rimanenti aree del Nord Ovest con precipitazioni sparse a carattere di rovescio, più intense e diffuse e anche a carattere temporalesco sulle aree occidentali di Piemonte e Liguria. Sul resto del Nord nuvolosità medio-alta, con locali foschie dense e banchi di nebbia in Pianura padana e lungo le coste adriatiche al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna con isolati rovesci sull’area meridionale e orientale dell’isola. Dalla serata intensificazione dei fenomeni con rovesci e temporali diffusi in estensione a tutto il territorio. Alte velature sul resto del Centro in attenuazione durante il pomeriggio; locali foschie e banchi di nebbia sulle aree costiere adriatiche e sulle vallate interne al mattino e dopo il tramonto. Sud e Sicilia: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti poco significativi in transito al mattino e alla sera. Locali foschie e banchi di nebbia sulle aree costiere adriatiche. Temperature: minime in diminuzione su Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia centrosettentrionale, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e regioni centrali adriatiche, stazionarie altrove. Massime in diminuzione su costiera romagnola, Liguria, Sardegna centrosettentrionale, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, in aumento sul Piemonte centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Domani al Nord iniziali condizioni di maltempo sulle regioni occidentali con rovesci diffusi e localmente di forte intensità in special modo su Liguria e Piemonte occidentale dove risulteranno anche a carattere temporalesco. Poche nubi sulle restanti regioni ma in graduale intensificazione. Nel corso del pomeriggio peggioramento atteso dapprima su Lombardia ed Emilia Romagna occidentale con fenomeni localmente di forte intensità e, successivamente, sulle restanti regioni, a eccezione del Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni meno consistenti. Seguirà, in serata, un miglioramento su Valle d’Aosta e settori settentrionali di Piemonte e Lombardia occidentale. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con rovesci e temporali diffusi, specie sulle aree orientali, dove risulteranno localmente anche di forte intensità. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni con successivo diradamento della nuvolosità in serata. Sulle regioni peninsulari aumento graduale della copertura nuvolosa, con rovesci e temporali diffusi su Toscana e Lazio settentrionale e a carattere sparso su Umbria e a seguire, in serata, su Marche settentrionali e aree più interne dell’Abruzzo. Sud e Sicilia: sulla Sicilia nuvolosità irregolare, più intensa a partire dal pomeriggio, con associati rovesci e temporali sull’area occidentale dell’isola. Sulle regioni peninsulari cielo inizialmente velato e, poi, parzialmente nuvoloso dal pomeriggio su Molise e Campania, con associati possibili rovesci sparsi e isolati temporali sulle aree più settentrionali di quest’ultima. Temperature: minime in calo su Alpi occidentali, Lombardia meridionale, Friuli-Venezia Giulia e Veneto settentrionali e Sardegna occidentale; in lieve rialzo su basso Veneto, regioni centrali, Molise, Calabria centromeridionale e Sicilia tirrenica, stazionarie altrove. Massime in calo al Nord, su Sardegna e regioni tirreniche peninsulari; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venerdì 25 ottobre al Nord mattinata nuvolosa su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e arco alpino centro-occidentale con qualche residuo fenomeno al primo mattino tra basso Piemonte e ponente ligure; poco nuvoloso altrove. Dalla tarda mattinata diradamento della nuvolosità con ampi spazi di sereno un po’ ovunque salvo qualche addensamento nuvoloso più persistente a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Centro e Sardegna: residue precipitazioni al primo mattino sulle regioni peninsulari e in particolare sul Lazio, con successive ampie schiarite già in tarda mattinata. Nubi sparse sulla Sardegna ma in ulteriore aumento con associati fenomeni anche temporaleschi e a tratti intensi sulle coste orientali. Sud e Sicilia: molte nubi sulla Sicilia con associati rovesci e temporali, localmente di forte intensità sulle aree più meridionali. Lento miglioramento nel corso della giornata con attenuazione dei fenomeni sul settore centro-occidentale. Cielo velato al mattino sulle regioni peninsulari, seguiranno ampie schiarite e parziali annuvolamenti tra Campania, Molise e Puglia garganica. Temperature: minime in calo su Alpi centro-occidentali, Sardegna, Toscana, Lazio centro-settentrionale, Umbria e aree interne abruzzesi; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento al Nord, su Toscana e Lazio meridionale; in calo su Sardegna orientale, regioni adriatiche centro meridionali, Basilicata, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Sabato 26 ancora rovesci e temporali sparsi sulle due isole maggiori, in attenuazione serale. Sulla penisola condizioni di tempo stabile e soleggiato, con locali foschie e banchi di nebbia al mattino sulla Pianura padana.

Domenica 27 molte nubi su Sardegna meridionale e Sicilia occidentale con associati occasionali fenomeni. Bel tempo altrove con formazioni nebbiose in Valpadana.

Lunedì 28 prevalenza di sereno salvo locali annuvolamenti su Liguria, basso Piemonte e Sardegna. Aumento della nuvolosità nella giornata di martedì al Centro Nord con qualche rovescio su Liguria e aree alpine e prealpine.