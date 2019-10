Previsioni Meteo Aeronautica Militare: weekend con piogge e rovesci sparsi, il bollettino fino al 10 ottobre

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, per domani, e per i prossimi giorni, fino al 10 ottobre 2019.

Oggi al Nord parzialmente nuvoloso per nubi in prevenza medio-alte stratiformi, che dai settori alpini e prealpini si estenderanno verso sud; dal pomeriggio nubi compatte sulla Liguria ed a ridosso dei versanti nord delle aree di confine alpine determineranno locali precipitazioni. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con residui annuvolamenti tra la notte ed il mattino sulle regioni adriatiche, ma in dissolvimento; dal pomeriggio nubi in aumento sulla Toscana. Sud e Sicilia: annuvolamenti ancora intensi sulla Puglia, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia con rovesci temporaleschi che si attenueranno gradualmente dal pomeriggio lasciando spazio ad ampie schiarite; sereno o poco nuvoloso sulla Campania e Molise, con residui annuvolamenti tra la notte ed il mattino. Temperature: minime in generale diminuzione più decisa al centro-nord; massime in lieve diminuzione su Liguria e Piemonte, stazionarie sul resto del nord; al centro in moderato aumento su Toscana, Umbria e Marche, più contenuto altrove; al sud in diminuzione su puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia settentrionale, stazionarie altrove. Venti: moderati da nord nordovest al centro-sud, con rinforzi specie su Puglia, Calabria e Sicilia; deboli variabili al nord. Mari: molto mossi i bacini centro-meridionali, in attenuazione sul medio Adriatico; poco mossi o mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul mar Ligure.

Domani al Nord addensamenti compatti sui rilievi di confine con isolati piovaschi dal tardo pomeriggio; cielo generalmente sereno sulle altre zone. Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa e consistente sulle regioni tirreniche con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente su Toscana e Sardegna orientale, in miglioramento serale; estese velature altrove in dissolvimento notturno. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto dalla mattinata sulle regioni peninsulari con rovesci o temporali sparsi, più concentrati sul settore tirrenico; nuvolosità sparsa sull’isola. Temperature: minime in diminuzione sulle aree costiere ioniche, stazionarie sul resto del centro-sud, Liguria centroccidentale, Piemonte meridionale e parte settentrionale della Pianura Padana, in aumento altrove, più marcato sulle regioni centrali tirreniche; massime in rialzo al centro-nord peninsulare e sulla Sicilia, in diminuzione su Basilicata e Calabria tirreniche, stazionarie altrove. Venti: forti di maestrale sulla Sardegna, in estensione pomeridiana a Basilicata tirrenica ed aree interne della Calabria; deboli di direzione variabile sulle altre regioni, con rinforzi da ovest sulle aree costiere della Campania. Mari: da molto mossi ad agitati il mare di Sardegna ed il Tirreno; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e lo Ionio a largo; da poco mossi a mossi lo ionio sottocosta ed il basso Adriatico; poco mosso il restante Adriatico.

Domenica 06/10/19. Nord: addensamenti compatti sulle regioni alpine, con piogge o rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, dal pomeriggio, in intensificazione serale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del settentrione, con al più qualche isolato debole fenomeno. Centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, Lazio centromeridionale e Sardegna occidentale, con piogge o rovesci sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro. Dal pomeriggio graduale diminuzione della nuvolosità compatta sulle regioni peninsulari e contestuale aumento della nuvolosità medio-alta, con in serata ancora residui addensamenti compatti sulle aree interne dell’Abruzzo, sul Lazio meridionale e sulla Sardegna occidentale ed estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro. Sud e Sicilia: al mattino cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi sul settore peninsulare e sulla Sicilia tirrenica. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni adriatiche e sulla Sicilia centromeridionale, con contestuale aumento delle velature, spesse sulle regioni adriatiche. Temperature: minime in aumento al sud, in diminuzione in Pianura Padana, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al nord, in aumento sulle regioni centrali tirreniche e meridionali peninsulari, stazionarie sul resto del Paese. Venti: moderati di maestrale sulle due isole maggiori e sula Calabria e dai quadranti orientali lungo le aree costiere adriatiche centrosettentrionali ed in Pianura Padana; deboli variabili sul resto del Paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata. Mari: da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno e lo Ionio a largo; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Lunedì 07/10/19: al mattino molte nubi su Liguria, Emilia-Romagna ed al centro-sud, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; addensamenti compatti lungo i rilievi alpini confinali e ciel poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, a partire dalle regioni più settentrionali del centro, con in serata ancora addensamenti compatti sulle regioni ioniche, con ancora rovesci o temporali diffusi ed intensi su Calabria e Sicilia ionica, e cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del Paese.

Martedì 08/10/19: ancora molte nubi su Sicilia e Calabria ioniche, accompagnate da rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Mercoledì 09/10/19 e giovedì 10/10/19: addensamenti compatti al nord, sulle regioni centrali tirreniche peninsulari, Campania ed aree costiere ioniche di Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo poco in generale velato sul resto del Paese.