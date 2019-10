Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per il weekend e la prossima settimana: temperature sempre superiori alle medie del periodo

Di seguito e in dettaglio le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni.

Oggi al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni nelle ore centrali del giorno, al mattino annuvolamenti bassi e stratiformi sull’Emilia Romagna e su pianure lombarde e piemontesi. Attese foschie dense o locali banchi di nebbia nella notte sulla parte orientale della pianura padana. Centro e Sardegna: cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso sulle regioni adriatiche ed aree montuose del Lazio, con scarsa possibilità di isolati piovaschi, ma nubi in attenuazione pomeridiana con estese aperture; altrove cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti intensa, su Molise, Puglia centro settentrionale e Sicilia settentrionale, con scarsa possibilità di isolati piovaschi, ma dal pomeriggio nubi in veloce diradamento con aperture via via sempre più ampie; cielo sereno o poco nuvoloso sul restante meridione. Temperature: minime in lieve calo sulla pianura padana, Lazio centromeridionale, Umbria, Campania, aree ioniche; in calo più deciso su Sardegna e Toscana; stazionarie altrove; massime in lieve diminuzione su regioni adriatiche centrali, Molise, Puglia settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: da deboli a localmente moderati da nord su Liguria, Puglia ed aree ioniche di Calabria e Sicilia; deboli dai quadranti settentrionali al centro e di direzione variabile altrove. Mari: da mossi a localmente molto mossi lo stretto di Sicilia ed il basso Ionio; poco mossi il Mar Ligure sottocosta, Tirreno ed adriatico centrosettentrionali; generalmente mossi i restanti bacini.

Domani al Nord condizioni di bel tempo con transito di innocue velature alte e sottili e qualche annuvolamento più significativo atteso nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini occidentali e, dalla sera, sulle restanti aree montuose e sulla Liguria. Formazione di foschie dense al primo mattino sulla pianura padana. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti bassi più consistenti attesi da fine giornata su coste orientali sarde e regioni tirreniche peninsulari. Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti su Sicilia e Calabria, con deboli locali piogge o rovesci; bel tempo sul resto del sud. Dalla serata aumento delle velature su Sicilia occidentale, Molise, Puglia garganica e Campania settentrionale. Temperature: minime in calo sulla pianura lombarda, Veneto occidentale, Emilia, Marche, coste abruzzesi, regioni ioniche e Sardegna orientale; in rialzo sulle aree alpine; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in aumento al nord-ovest, restanti aree montuose settentrionali, Sardegna centroccidentale, regioni centromeridionali adriatiche e sulla Sicilia tirrenica; stazionarie altrove. Venti: deboli settentrionali sulle estreme aree ioniche meridionali e a regime di brezza altrove. Mari: mossi il canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi i restanti bacini.

Domenica 13 ottobre al Nord addensamenti compatti al nord-ovest e sul Friuli-Venezia Giulia, con qualche isolato debole piovasco; estese e spesse velature sul resto del settentrione. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta anche su Emilia-Romagna, Veneto e bassa Lombardia. Centro e Sardegna: locali addensamenti compatti su Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna orientale; cielo velato sul resto del centro. Sud e Sicilia: condizioni di generale bel tempo, con aumento delle velature dal pomeriggio su Molise, Puglia garganica, campania e Sicilia occidentale. Temperature: minime in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni centrorientali del nord e Sardegna, stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli meridionali sulle due isole maggiori; generalmente deboli variabili sul resto del Paese. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure, Tirreno occidentale e lo Ionio; Poco mossi i restanti mari.

Lunedì 14 ottobre: molte nubi al nord-ovest, regioni alpine e regioni centrali tirreniche peninsulari, con deboli piogge o rovesci, più diffusi su Toscana e Liguria; estese velature sul resto del centro, Molise, Campania e Sicilia occidentale; bel tempo sul resto del Paese.

Martedì 15 ottobre: al mattino cielo molto nuvoloso al nord, regioni centrali tirreniche peninsulari, con piogge o rovesci sparsi; cielo velato sulla Sardegna e bel tempo sul resto del Paese.

Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre: mercoledì cielo molto nuvoloso al nord e sulle due isole maggiori, con piogge o rovesci sparsi; bel tempo sul resto del Paese. Nella mattinata di giovedì diradamento della nuvolosità compatta sul triveneto.