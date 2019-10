Previsioni Meteo, situazione esplosiva: grande Allerta per Giovedì 24 e Venerdì 25, le alluvioni si spostano al Sud

Previsioni Meteo – Il maltempo sta concedendo una breve tregua all’Italia dopo la disastrosa alluvione delle scorse ore al Nord/Ovest: ha smesso di piovere e anche nella giornata di domani, Mercoledì 23 Ottobre, avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in tutto il Paese. Le temperature, però, aumenteranno in modo esagerato, in alcuni casi anche di 5°C rispetto alle già altissime massime di oggi, a causa del flusso caldo-umido provocato dall’ondata pre-frontale di scirocco, mentre violente alluvioni colpiranno la Spagna orientale e il sud della Francia.

Questo stesso pericolosissimo fronte temporalesco si porterà sull’Italia nei giorni immediatamente successivi, tra Giovedì 24 e Venerdì 25 Ottobre. Dapprima, Giovedì 24, colpirà il Nord/Ovest e la Sardegna sin dalle prime ore del mattino, poi si porterà sulle Regioni centrali tirreniche con bombe d’acqua e tempeste di fulmini su Lazio e Toscana nelle ore centrali della giornata di Giovedì, estendendosi nella sera/notte alla Sicilia occidentale e alla Campania, per poi concentrarsi al Sud (Sardegna, Sicilia e Calabria) nel corso della giornata di Venerdì 25.

Complice il gran caldo (che persisterà), l’energia in gioco determinerà fenomeni violentissimi, con grandi accumuli pluviometrici in poche ore di nubifragi e pesantissime conseguenze in termini di dissesto idrogeologico su gran parte del territorio. I danni e i disagi patiti nelle scorse ore tra Piemonte e Liguria si ripeteranno in Toscana, nel Lazio, in Campania, Sardegna, Calabria e Sicilia, oltre a verificarsi nuovamente nello stesso Nord/Ovest bersagliato dai fenomeni estremi in questo mese di Ottobre 2019.

Attenzione soprattutto ai fulmini: avremo vere e proprie tempeste di saette in modo particolare nelle zone marittime del Tirreno nella giornata di Giovedì e poi all’estremo Sud, tra Calabria, Sicilia e Sardegna, Venerdì 25 Ottobre.

La persistenza del ciclone nel Mediterraneo centro/occidentale prolungherà il maltempo al Sud e sulle isole anche nella giornata di Sabato 26. Le temperature, però, rimarranno elevate anche nel weekend, con significative anomalie termiche positive. Saranno giorni caldissimi soprattutto sull’Europa orientale (vedi mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo), con temperature a ridosso dei +30°C persino nei Paesi Baltici e nell’Europa centro/orientale, sui Balcani, in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, dove mai nella storia recente si sono raggiunte temperature così alte in questo periodo dell’anno, ad autunno inoltrato.

