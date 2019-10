Previsioni Meteo: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 13 ottobre [MAPPE e DETTAGLI]

Le previsioni meteo da oggi e fino al 13 ottobre 2019: di seguito il bollettino dell’Aeronautica Militare.

Le Previsioni Meteo per oggi 7 ottobre 2019

Oggi al Nord iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su Liguria, Piemonte centro-meridionale, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige; tendenza a rapida attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni a iniziare dai settori alpini e prealpini in generale, per poi interessare anche le aree pedemontane e di pianura, salvo residue piogge sull’Emilia Romagna fino al primo pomeriggio, quando si avranno ampie schiarite su tutte le regioni. Centro e Sardegna: molto nuvoloso o coperto con rovesci sparsi e isolati temporali specie sulle regioni tirreniche e in particolare lungo le coste; su quelle adriatiche e sull’Umbria la nuvolosità risulterà meno diffusa e consistente e i fenomeni più a carattere di pioggia o isolato rovescio. Nel corso della mattinata tendenza a variabilità su Toscana e Umbria con schiarite sempre più ampie, mentre ancora qualche pioggia si avrà su Marche e Abruzzo e rovesci e temporali su Lazio e Sardegna, in attesa di un miglioramento più consistente nel corso del pomeriggio sulle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: addensamenti sparsi fra Campania, Basilicata e Calabria dove si potrà avere inizialmente qualche isolato rovescio ma con nubi e fenomeni in rapida intensificazione ed estensione alla Sicilia con rovesci e temporali sparsi più consistenti sulle zone costiere. Parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni con qualche isolata pioggia, ma con nubi e fenomeni in moderata intensificazione con qualche rovescio nel corso della mattinata. Dal pomeriggio tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni a iniziare da Molise, Puglia garganica e Campania settentrionale e in estensione alle restanti regioni salvo su Sicilia e Calabria, dove in serata insisteranno ancora rovesci e temporali localmente intensi. Temperature: massime in aumento su Nord Est e aree alpine centrali; in diminuzione sul resto del paese.

Le Previsioni Meteo per domani 8 ottobre 2019

Domani al Nord: condizioni di bel tempo salvo una temporanea nuvolosità al mattino sulle aree prealpine e sulla pianura veneta e dalla serata anche su Liguria a basso Piemonte. Centro e Sardegna: residui annuvolamenti sparsi mattutini sulle aree adriatiche in rapido dissolvimento e cielo sereno sulle restanti aree. Sud e Sicilia: nuvolosità diffusa su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici, con fenomeni a carattere temporalesco o di rovescio; ampio soleggiamento e pochissime nubi sulle altre regioni. Temperature: minime stazionarie su Valle d’Aosta, Puglia centromeridionale e Calabria; in generale calo altrove. Massime stazionarie sulla pianura padano-veneta e in generale aumento sul resto del paese.

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, fino al 13 ottobre 2019

Mercoledì 9 ottobre al Nord rapido aumento della nuvolosità sulle regioni alpine e sulla Liguria con deboli precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, che si presenteranno dalla tarda mattinata per intensificarsi dal pomeriggio sul levante ligure; velature sempre più estese sull’Emilia-Romagna, in assottigliamento notturno sul settore orientale. Centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno ovunque, velato dalla tarda mattinata e molto nuvoloso solamente sulla Toscana; dalla serata parziali schiarite un po’ ovunque a eccezione dell’Umbria, dove le nubi tenderanno ad aumentare in un contesto asciutto. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Puglia, Sicilia e Calabria ioniche con piogge, rovesci e temporali più decisi su quest’ultime due, in graduale ma temporanea attenuazione dal pomeriggio; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: minime in aumento sul settore alpino e prealpino, sulla dorsale appenninica, al Sud e sulla Sardegna, senza variazioni di rilievo sulle restanti zone; massime in rialzo, anche marcato, al Centro-Sud, in diminuzione su Nord-Ovest e Lombardia, stazionarie su Triveneto, Emilia-Romagna e alta Toscana.

Giovedì 10 maltempo sul settore ionico di Sicilia e Calabria con rovesci e temporali in miglioramento serale; nuvolosità irregolare a tratti intensa su Triveneto, Toscana, Umbria e alto Lazio; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove, ma con nubi in aumento dalla serata sul restante settore tirrenico.

Venerdì 11 molte nubi sulle regioni occidentali e sul settore tirrenico di Calabria e Sicilia con piovaschi su quest’ultime due; cielo sereno altrove ma con velature in transito diurno.

Sabato 12 addensamenti compatti sulla Sicilia, bel tempo sul restante territorio.

Nella giornata di domenica 13 nuvolosità in rapido aumento a partire dalle due isole maggiori e dal Nord-Ovest.