Previsioni Meteo Novembre, ritorna il caldo sull’Europa centro-orientale: shock termico di quasi 25°C in alcune aree [MAPPE]

Previsioni Meteo – L’autunno è per definizione una stagione di transizione per passare dal caldo dell’estate al freddo dell’inverno. I mesi autunnali hanno modelli abbastanza dinamici, che cambiano o si invertono più spesso rispetto ai mesi estivi o invernali. E così per l’inizio di novembre, un nuovo flusso zonale si stabilirà sull’Atlantico e con una depressione in rafforzamento sull’area artica porterà una profonda depressione anche verso l’Europa occidentale. Davanti a questa depressione, una forte avvezione calda porterà condizioni molto più calde sull’Europa centro-orientale, sui Balcani e parte dell’Italia nei primi giorni di novembre. Ecco una panoramica delle condizioni che attendono il Vecchio Continente nei prossimi giorni.

Dopo una drastica inversione durante lo scorso weekend, il modello questa settimana si è stabilizzato con una forte dorsale sul Nord Atlantico e sull’Europa occidentale-sudoccidentale. Sull’Est Europa, è in corso un’irruzione artica che continuerà fino a venerdì 1 novembre. Nel corso del weekend, profonde depressioni con intensi cicloni si svilupperanno sul Nord Atlantico e si sposteranno sull’Europa occidentale. Questo determinerà un’avvezione calda molto forte sotto una dorsale in rafforzamento sull’Europa orientale, sui Balcani e sulle regioni centro-meridionali dell’Italia domenica 3 e lunedì 4 novembre (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Le mappe delle temperature indicano chiaramente i risultati di una completa inversione del pattern: l’Europa orientale passa dall’irruzione artica di questi giorni con temperature di oltre 10°C sotto la media a condizioni molto più calde con oltre 10°C sopra la media da domenica 3. Si tratta di uno shock termico di quasi 25°C da venerdì 1 a lunedì 4 novembre su alcune aree!

