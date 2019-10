Previsioni Meteo, lo scirocco spinge sull’Europa due grandi onde di caldo dal Sahara: sarà una settimana di fuoco

Previsioni Meteo – L’Italia e gran parte d’Europa si apprestano a vivere una settimana di fuoco: da Lunedì 21 a Giovedì 24 Ottobre le temperature toccheranno picchi di gran lunga superiori alle medie del periodo in tutti i settori centrali e orientali del continente, con valori da record nell’Europa centrale dove per più giorni avremo temperature massime di oltre +30°C tra Francia, Svizzera, Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia, Serbia e Bosnia.

A scatenare quest’ondata di caldo anomalo sarà paradossalmente un affondo freddo di origine artica che nelle prossime ore, durante questo weekend, scivolerà giù dal Circolo Polare Artico verso le isole Britanniche: tra domani pomeriggio e Lunedì mattina, infatti, nevicherà a quote molto basse nel Regno Unito, fin sulle coste della Scozia e sulle basse colline di Irlanda, Galles e Inghilterra. A Londra saranno due giorni da pieno inverno: poi, da Lunedì, l’aria fredda scenderà su Spagna, Portogallo e Marocco, avanzando nel corso della settimana sul Mediterraneo occidentale, in Algeria e sulle Baleari, dove avremo dieci gradi in meno rispetto all’Europa centro/orientale, ai Balcani e ai Paesi Baltici.

La risposta di quest’affondo freddo nell’estremità occidentale dell’Europa, sarà la risalita di due “bolle” di caldo africano dal cuore del Sahara verso l’Europa centro/orientale. E così, come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, farà più freddo in Marocco che in Lettonia. Anche l’Italia verrà coinvolta in pieno da quest’ondata di scirocco, che farà sensibilmente aumentare le temperature in tutto il Paese. Le massime arriveranno a ridosso dei +30°C su gran parte d’Italia, con picchi di +33/+34°C in Sardegna e Sicilia, ma anche in Puglia e Calabria le temperature supereranno diffusamente i +30°C per quello che sarà uno dei “colpi di coda” dell’estate più tardivi della storia Mediterranea, anche se la vera eccezionalità del caldo dei prossimi giorni sarà più a nord, tra i Balcani e l’Europa centrale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: