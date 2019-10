Previsioni Meteo Inverno 2019-2020, la tendenza di AccuWeather: caldo e poca neve su Italia e Balcani, grande freddo sull’Est Europa [DETTAGLI]

AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense che dal 1962 fornisce previsioni meteo estremamente precise su ogni parte del mondo, ha pubblicato la sua tendenza per l’inverno 2019-2020 in Europa. Mentre i Paesi dall’Italia ai Balcani probabilmente vivranno un inverno tranquillo con lunghe ondate di tempo asciutto, il peggio delle tempeste di vento arriverà presto su Isole Britanniche, Scandinavia e Nord Europa. E chissà se quest’anno ritornerà anche il gelido Burian? Ecco la tendenza stagionale delineata dagli esperti di AccuWeather per il Vecchio Continente.

Inverno mite e tranquillo per Italia e Balcani

Mentre le tempeste colpiranno con pioggia, mari mossi e neve in montagna gran parte d’Europa, sui Balcani è previsto un inverno abbastanza tranquillo. “Avranno comunque delle tempeste, ma non sarà come lo scorso anno”, ha affermato Jason Nicholls, Manager delle previsioni internazionali. Le tempeste, quindi, saranno separate da periodi di stabilità. “Quest’area potrebbe avere lunghi periodi caldi e asciutti, seguiti da una settimana di tempeste, per poi tornare ad un periodo di 2-3 settimane di siccità”, ha aggiunto Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather. Il modello limiterà le possibilità di venti di Bora. “Questo, a sua volta, produrrà una scarsa stagione di innevamento per le montagne dell’Italia e per le Alpi Dinariche”, ha affermato Roys.

Tempeste di vento sferzeranno Isole Britanniche e Nord Europa

È previsto un inizio attivo della stagione delle tempeste di vento per Isole Britanniche, Nord Europa e Scandinavia. Diverse tempeste hanno già colpito queste aree quest’anno, come Lorenzo, che ad un certo punto è stato un uragano di categoria 5 nell’Atlantico. Tuttavia, la frequenza delle tempeste non raggiungerà il culmine prima del 2020. Le tempeste che colpiscono in successione possono creare un maggior rischio di danni a causa del vento e delle alluvioni, poiché le persone non avranno molto tempo per recuperare. Dopo un modello attivo all’inizio dell’inverno, la frequenza delle tempeste di vento diminuirà verso febbraio e marzo. “La seconda metà dell’inverno potrebbe essere ampiamente sul lato tranquillo per quanto riguarda le tempeste”, ha spiegato Roys. Questo potrebbe aprire la porta per ondate di freddo sulle Isole Britanniche, ma non sarà una ripetizione di due inverni fa quando il gelido Burian seminò freddo e neve, secondo i meteorologi di AccuWeather.

Periodi piovosi dal Portogallo alla Polonia

Mentre le tempeste di vento sferzeranno le coste settentrionali dell’Europa, pioggia e neve potrebbero essere benefiche per le aree più a sud che stanno facendo i conti con la siccità. L’area dal Portogallo alla Polonia non avrà pioggia per l’intero inverno, ma periodi piovosi aiuteranno a combattere la siccità e permetteranno ai livelli dei fiumi di tornare a salire. “Il Reno ha avuto di nuovo bassi livelli dell’acqua durante la seconda metà dell’estate e fino a questo momento dell’autunno, che hanno influenzato sia il viaggio che la navigazione lungo il fiume”, ha ricordato Roys.

Nel bacino idrico di Valdecañas, in Spagna, le persistenti condizioni secche hanno fatto calare il livello dell’acqua, svelando una “Stonehenge” di 4.000 anni fa solitamente nascosta dall’acqua. “Ci sarà sollievo dalla siccità nella Penisola Iberica e la pioggia produrrà una maggior crescita di vegetazione, portando ad una maggiore minaccia di incendi quando seccherà in primavera”, ha spiegato Alan Reppert, meteorologo di AccuWeather. Non solo i round di precipitazioni aiuteranno contro la siccità, ma porteranno anche molta neve nelle Alpi settentrionali. Lo scorso anno, le Alpi settentrionali hanno avuto un inizio precoce della stagione della neve e quest’anno potrebbe essere lo stesso, ha affermato Roys. Buone notizie per le stazioni sciistiche dell’area.

Ondate di aria gelida peggioreranno progressivamente sull’Est Europa

Le condizioni più dure del freddo invernale colpiranno l’Est Europa e la Scandinavia orientale. È probabile che l’aria fredda affondi sull’area all’inizio dell’inverno, ma non sarà un’irruzione artica duratura. Per alcune aree, le temperature per tutta la prima metà dell’inverno potrebbero finire per essere vicine o leggermente sopra la media. “Potremmo vedere alcune brevi ondate di freddo a dicembre, ma il vero freddo non arriverà che alla fine della stagione”, ha detto Roys. Le condizioni più fredde sono previste dalla Finlandia all’Ucraina con l’aria fredda che colpirà dalla Siberia. Non solo l’aria più fredda aspetterà fino a dopo l’inizio del 2020, ma anche le maggiori opportunità per la neve faranno altrettanto. Secondo Roys, la parte più nevosa dell’inverno non arriverà che a fine gennaio o addirittura a febbraio. L’aria gelida potrebbe occasionalmente spingersi più a sud e ad ovest, raggiungendo Polonia, Slovacchia e Romania.