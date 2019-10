Previsioni Meteo Inverno 2019-2020: nuove conferme su una stagione anomala per l’Europa con caldo e poca neve [MAPPE]

Previsioni Meteo – Il mese di ottobre sta per finire e stiamo per entrare nell’ultimo mese dell’autunno meteorologico che l’1 dicembre lascerà il posto all’inverno meteorologico. Ecco allora uno sguardo alle ultime previsioni a lungo termine dei principali modelli per l’inverno 2019-2020, grazie ad una nuova analisi di Severe Weather Europe e con il supporto delle mappe contenute nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Le Previsioni Meteo di ECMWF

EMCWF (European Center for Medium-range Weather Forecast) attualmente ha il miglior sistema per le previsioni meteorologiche a medio raggio. Le previsioni dell’altezza geopotenziale a 500hPa non sono molto ottimistiche per gli amanti dell’inverno in Europa e USA centro-orientali. Possiamo vedere, infatti, una profonda bassa pressione nel Nord Atlantico, circondata da alte pressioni su USA orientali, Atlantico ed Europa. Probabilmente è il più classico dei pattern a NAO positiva, tipico modello per condizioni umide e ventose in Regno Unito e Scandinavia e condizioni miti sull’Europa centro-meridionale. Negli Stati Uniti, abbiamo condizioni più calde e asciutte sull’estremo est, e miti e più umide sui settori centro-meridionali. Ma una dorsale ad est può promuovere condizioni vicino alla media o più fredde sulle parti occidentali degli USA. Sembra esserci anche l’accenno dello sviluppo di una depressione ad ovest.

A 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine), possiamo vedere condizioni calde su Europa e Stati Uniti orientali, con un accenno a livelli più freddi nel settore occidentale.

A livello di superficie, vediamo che tutto il Polo Nord è sotto una bassa pressione (Oscillazione Artica positiva), che significa che l’aria più fredda è bloccata all’interno del Circolo Artico e che è più difficile che si sposti verso sud sull’Europa, per esempio. Questo è il segno di un forte vortice polare. Per quanto riguarda il Vecchio Continente, vediamo un’ampia area di bassa pressione nel Nord Atlantico e un flusso occidentale su Regno Unito e Scandinavia che significa condizioni di tempesta per queste aree e minori possibilità di condizioni più fredde sul Regno Unito. Negli USA, possiamo vedere l’estensione di una bassa pressione nel Midwest che guida un flusso occidentale-meridionale più caldo ad est e a sud. Allo stesso tempo, però, promuove un flusso più settentrionale e potenzialmente più freddo sulle parti occidentali. A livello di temperature in superficie, abbiamo caldo oltre la media su Europa e USA orientali, con accenni di possibile aria più fredda sui settori occidentali degli USA. Possiamo vedere una grande parte del Circolo Polare con temperature sopra la media, che forse sono un po’ incerte in questa misura, ma non impossibili con la bassa pressione sull’area e il flusso occidentale sul suo perimetro esterno.

Anche per quanto riguarda la neve, il modello conferma un inverno terribile. Possiamo vedere parti della Scandinavia sopra media, mentre il resto d’Europa avrà nevicate sotto la media. Negli USA, invece, vediamo indizi di neve sopra la media ad ovest e su parti del Midwest.

In sintesi, il modello ECMWF mostra un tipico pattern da NAO-AO positiva, con un inverno più mite in Europa e USA orientali e condizioni più invernali su USA occidentali e Midwest.

Le Previsioni Meteo di Météo-France

Météo-France è il servizio meteorologico nazionale francese. Proprio come ECMWF, le previsioni dell’altezza geopotenziale a 500hPa non sono incoraggianti per gli appassionati di freddo e neve, proponendo lo scenario peggiore. Vediamo un’ampia e profonda bassa pressione nel Nord Atlantico, circondata da alte pressione su USA orientali, Atlantico ed Europa. Da questa impostazione, derivano ancora condizioni umide e ventose per Regno Unito e Scandinavia e condizioni miti per l’Europa centro-meridionale. Negli USA, vediamo condizioni più calde e asciutte nell’estremo est e miti e più umide nelle parti centro-meridionali. A differenza di ECMWF, la profonda bassa pressione sul Nord Atlantico è più a nord, il che significa condizioni persino più calde e asciutte sull’Europa centro-meridionale.

A 850hPa, vediamo condizioni calde su Europa e USA orientali, senza nessun indizio di altitudini più fredde nei due continenti, con l’eccezione del Canada orientale.

In superficie, vediamo il Polo Nord sotto una bassa pressione, tipico segno di un forte vortice polare. Sulla maggior parte dell’Europa, vediamo un’ampia area di alta pressione e il flusso occidentale su Regno Unito e Scandinavia con condizioni di tempesta, ma meno possibilità di condizioni più fredde sul Regno Unito. Negli USA, possiamo vedere un segnale di bassa pressione che guida un flusso occidentale-meridionale più caldo a sud ed est, favorendo allo stesso tempo un flusso più settentrionale e potenzialmente più freddo sulle parti occidentali. Per quanto riguarda le temperature in superficie, secondo Météo-France, saranno più alte della media in Europa e sulla maggior parte degli USA. Anche questo modello mostra gran parte del Circolo Polare con temperature sopra la media.

In sintesi, Météo-France mostra un pattern di NAO-AO positiva con un inverno più mite in Europa ed USA.

Le Previsioni Meteo di UKMO

UKMO si riferisce al servizio meteorologico del Regno Unito. Per quanto riguarda le previsioni dell’altezza geopotenziale a 500hPa, i risultati sono simili a quelli dell’EMCWF. Una profonda bassa pressione nel Nord Atlantico, circondata dalle alte pressioni su USA orientali, Atlantico ed Europa (NAO positiva con condizioni di tempesta su Regno Unito e Scandinavia e condizioni miti sull’Europa centro-meridionale). Negli USA, sono previste condizioni più calde ad est e miti e più umide nelle parti centro-meridionali. Vediamo un indizio sullo sviluppo di una depressione sul Midwest e un sistema di blocco sul Pacifico settentrionale, simile all’ECMWF.

A livello di 850hPa, vediamo condizioni più calde su Europa e USA orientali.

In superficie, trovano nuova conferma i risultati di EMCWF e Météo-France per quanto riguarda l’Europa e gli USA, con l’aggiunta di una forte zona di alta pressione nel Pacifico settentrionale. Anche le temperature in superficie confermano condizioni più calde della media in Europa e USA orientali, con indizi di possibile aria più fredda sulle parti occidentali degli Stati Uniti. Gran parte del Circolo Polare è ancora con temperature sopra la media. Per quanto riguarda le precipitazioni, vediamo condizioni più umide del normale su Regno Unito e Nord Europa e più asciutte del normale sui settori sudoccidentali e meridionali del Vecchio Continente. Negli USA, invece, abbiamo condizioni più umide sui settori orientali-sudorientali in conseguenza di una bassa pressione sui settori centrali.

In sintesi, UKMO mostra un pattern di NAO positiva, con un inverno più mite in Europa e USA orientali e condizioni più invernali sugli Stati Uniti occidentali.

Le Previsioni Meteo di NCEP-CFSv2

NCEP è il National Center for Environmental Prediction negli USA. A differenza di UKMO o ECMWF, il modello CFS utilizza il livello di 700hPa per le previsioni. Tuttavia, le previsioni per l’altezza geopotenziale sono simili a quelle di ECMWF. Vediamo ancora la bassa pressione sul Nord Atlantico e le alte pressioni su USA orientali, Atlantico ed Europa (con le implicazioni che abbiamo già spiegato nei casi precedenti). L’unica differenza con UKMO ed ECMWF, è che CFS propone indizi per una depressione più ad ovest, che limita la quantità di ondate di freddo sugli USA occidentali rispetto ad UKMO ed ECMWF.

A 850hPa, vediamo condizioni calde su Europa ed USA orientali. CFS mostra gran parte degli USA più caldi, a causa del posizionamento della depressione più ad ovest.

In superficie, prevede condizioni più calde della media in Europa e gran parte degli USA. Le previsioni delle temperature sugli USA forse non sono completamente realistiche, perché con la metà orientale molto più calda è più probabile vedere almeno condizioni più fredde sulla metà occidentale, come suggerito da UKMO ed ECMWF. Per quanto riguarda le precipitazioni, prevede condizioni più umide del normale su Regno Unito e Nord Europa e più asciutte del normale su Europa sudoccidentale e meridionale. Negli USA, vediamo condizioni più umide sulle parti sudorientali e orientali.

In sintesi, CFS mostra un tipico pattern di NAO positiva, con un inverno più mite in Europa e su tutti gli USA, che potrebbe non essere completamente realistico per quanto accennato in precedenza.

Sembra, dunque, che questi modelli indichino tutti un inverno blando sull’Europa, con temperature oltre la media e condizioni asciutte sui settori meridionali e sudoccidentali. Bisogna, tuttavia, aggiungere che le previsioni a lungo raggio generalmente non prevedono le dinamiche stratosferiche nel dettaglio, il che significa che tendono a sottostimare qualsiasi possibile evento di riscaldamento stratosferico improvviso, che potrebbe avere un grande effetto sulla circolazione e causare grandi cambiamenti nell’emisfero settentrionale.