Previsioni Meteo, prima irruzione artica dell’autunno in Europa: Ottobre si chiude con freddo e neve [MAPPE]

Previsioni Meteo – Sembra proprio che stiamo per assistere alla prima vera irruzione artica di questo autunno. Anche se al momento è estremamente caldo con temperature quasi da record per questo periodo dell’anno, una massa d’aria molto più fredda si diffonderà sull’Europa centro-orientale in corrispondenza di un’inversione del modello a metà della prossima settimana.

Entrambi i modelli ECMWF e GFS concordano su un cambiamento del modello molto importante, ma al momento il dubbio rimane sulla data. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che l’irruzione artica è sempre più probabile tra martedì 29 e giovedì 31 ottobre (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Durante la seconda metà della prossima settimana, una massa d’aria artica si spingerà sull’Europa orientale e porterà un’anomalia di 7-10°C inferiore alla media. Considerando le attuali temperature eccezionalmente alte, questo significa un grande cambiamento, con circa 20-25°C di differenza rispetto a questi giorni! Le temperature medie al livello di 850hPa sarebbero vicine allo zero o persino al di sotto.

Saranno possibili anche nevicate, soprattutto su parti dell’Europa orientale e centrale poiché una massa d’aria molto più fredda si spingerà dietro il fronte artico e le precipitazioni potrebbero trasformarsi in neve in alcune aree, tra cui le Alpi.

È ancora presto per fornire ulteriori dettagli, ma continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.