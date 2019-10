Previsioni Meteo Italia: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 16 ottobre

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni, fino al 16 ottobre 2019.

Oggi al Nord residui addensamenti sulle aree occidentali mentre nubi più consistenti continueranno ad interessare le restanti regioni con ancora deboli piogge su Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Nella seconda parte della mattinata si assisterà ad un generale miglioramento con ampie schiarite tranne che sull’Appennino romagnolo e i rilievi friulani. In tarda serata tornano le nubi anche sulla pianura lombardo-veneta associate a locali foschie dense o banchi di nebbia. Centro e Sardegna: prevalenza di sereno sull’isola. Nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio con qualche occasionale piovasco a ridosso dei rilievi appenninici. Seguiranno ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Poche nubi su Marche e Abruzzo che tenderanno ad aumentare dalla tarda mattinata e, nel pomeriggio/sera saranno accompagnate da qualche debole pioggia sulle Marche. Sud e Sicilia: ancora instabile sul settore ionico di Calabria e Sicilia con piogge ed isolati temporali che, nel corso della nottata, potranno risultare anche di forte intensità. Le precipitazioni saranno in estensione, dal mattino, anche alla Puglia centro-meridionale. Attenuazione dei fenomeni con parziali aperture in serata. Cielo generalmente poco nuvoloso sul resto del meridione. Temperature: minime in calo al nord-ovest, Lombardia e Trentino-Alto Adige; stazionarie su Calabria e Sicilia; in sensibile aumento sul resto del Paese. Massime in deciso rialzo al nord tranne che sull’Emilia-Romagna dove non subiranno variazioni così come sul resto della penisola. Venti: da deboli a moderati orientali, sulle aree ioniche, tendenti a ruotare da nord-ovest dal pomeriggio; occidentali al centro, sulla Sardegna e sulle altre regioni meridionali con marcati rinforzi sul settore nord dell’isola; deboli variabili al nord. Mari: agitato lo ionio meridionale tendente rapidamente a molto mosso e, in serata, a mosso. Molto mossi lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il mar Ligure, con moto ondoso in attenuazione su quest’ultimo. Mossi l’Adriatico, il mare e il canale di Sardegna e le porzioni nord e ovest del Tirreno; tendente a molto mosso il Tirreno centro-occidentale mentre diventerà poco mosso il medio-alto Adriatico. Poco mosso il restante Tirreno con moto ondoso in aumento, fino a molto mosso in serata, sulla parte centrale.

Domani al Nord bel tempo su tutte le regioni, salvo deboli annuvolamenti bassi e stratiformi attesi al mattino sulla Romagna. Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa sulle regioni adriatiche ed aree montuose laziali, con deboli rovesci sull’Abruzzo; altrove ampio soleggiamento con nuvolosità scarsa o del tutto assente. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con piovaschi o deboli rovesci su Molise, Puglia garganica e salentina nonché sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia ma in successiva attenuazione pomeridiana con estese schiarite; cielo poco nuvoloso sul restante meridione. Temperature: minime in rialzo sulla pianura lombarda; stazionarie sulle altre zone pianeggianti del nord, Lazio centromeridionale, nord Campania, aree ioniche di Puglia e Basilicata e su Calabria e Sicilia; in lieve calo altrove, più deciso su Sardegna e Toscana; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria centroccidentale, Emilia, regioni adriatiche centrali e meridionali e sulla Basilicata; in tenue aumento su nord Sardegna, Umbria, regioni tirreniche centrali, Calabria ionica e Sicilia centrorientale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: da deboli a localmente moderati da nord su Liguria, Puglia ed aree ioniche di Calabria e Sicilia; deboli dai quadranti settentrionali al centro e di direzione variabile altrove. Mari: da mossi a localmente molto mossi lo stretto di Sicilia ed il basso Ionio; poco mossi il mar Ligure sottocosta, Tirreno ed Adriatico centrosettentrionali; generalmente mossi i restanti bacini.

Sabato 12/10/19. Nord: condizioni di bel tempo con transito di innocue velature alte e sottili e qualche annuvolamento più significativo atteso nel pomeriggio sui rilievi alpini occidentali e, dalla sera sulle restanti aree montuose. Formazione di foschie dense al primo mattino sulla Pianura Padana. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti bassi più consistenti attesi da fine giornata su coste orientali sarde, bassa Toscana, Umbria ed alto Lazio. Sud e Sicilia: nuvolosità scarsa o del tutto assente, a parte annuvolamenti compatti con associati rovesci attesi lungo le coste orientali della Sicilia. Temperature: minime in calo sulla pianura lombarda, Veneto occidentale, Emilia, Marche, Salento e Sicilia e sulla Sicilia centrorientale; in rialzo sul basso Piemonte; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in aumento al nord-ovest, restanti aree montuose settentrionali, Sardegna centroccidentale, regioni centromeridionali adriatiche e sulla Sicilia tirrenica; in diminuzione sulla Sicilia sudorientale; stazionarie altrove. Venti: deboli settentrionali sulle estreme aree ioniche meridionali e a regime di brezza altrove. Mari: mossi il canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi i restanti bacini.

Domenica 13/10/19: nuvolosità alta e stratiforme su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti su nord-ovest, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, nonché su bassa Calabria e Sicilia, con qualche occasionale debole rovescio atteso tra mattina e pomeriggio su quest’ultime, mentre altrove le condizioni saranno più asciutte.

Lunedì 14/10/19: molte nubi al nord-ovest e sui rilievi occidentali lombardi con associate piogge o rovesci, più frequenti sul settore centrorientale ligure; annuvolamenti diffusi anche sul restante settentrione, Sardegna orientale, aree tirreniche centrali e sulla Sicilia con locali piovaschi su quest’ultima e cielo sereno o poco nuvoloso altrove, con al più innocue velature in transito.

Martedì 15/10/19 e mercoledì 16/10/19: martedì cielo molto nuvoloso su gran parte del centro-nord peninsulare e sulla Sicilia con deboli precipitazioni sulle regioni nordoccidentali, Lombardia, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sicilia, più diffuse sulla Liguria; poco nuvoloso o velato sul resto del sud. Nella giornata di mercoledì attesa una estensione dei fenomeni si estendono anche ad Emilia, Rriveneto, Sardegna ed alle aree ioniche peninsulari.