Previsioni Meteo Milano: breve tregua di qualche ora ma Giovedì torna il maltempo con violenti temporali [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Tregua del maltempo sul capoluogo lombardo. Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da pesante azione perturbata con rovesci intensi e temporali insistenti per molte ore. L’accumulo complessivo sulla città e hinterland, sommando tutti millimetri caduti negli ultimi quattro giorni, è variato mediamente tra i 60 e gli 80 mm.

Un apporto di acqua massiccio di cui 40/60 mm nelle ultime 24 ore. Inevitabili i diffusi allagamenti, con sottopassi e scantinati sommersi, diverse rotture della rete fognaria, condotte di acqua e tanti disagi conseguenti. il peggio, tuttavia, è per il momento passato.

Un avvitamento su se stesso del vortice depressionario iberico e la parziale chiusura del corridoio di alimentazione fredda dal Mare del Nord, consentirà nelle prossime 24 ore un temporaneo recupero anticiclonico anche verso il Nord Italia, e naturalmente sulla città di Milano, con tempo più asciutto e stabile, anche con temporanee schiarite più soleggiate.

Previsioni Meteo Milano: torna il maltempo

Ma non finisce qui. Si tratterà solo di una pausa temporanea. Lo stesso vortice iberico, complice una rimonta di alta pressione oceanica verso il Portogallo e la Spagna, verrà letteralmente spinto verso Est, tornando ad influenzare il tempo, e localmente di nuovo in maniera pesante, su molti settori italiani. L’accentramento della saccatura comporterà una nuova possente avvezione di vorticità positive in seno a correnti meridionali verso il Nordovest italiano e la città di Milano con altro significativo peggioramento in vista.

La fase in cui i rovesci e i temporali anche forti potranno tornare a colpire il capoluogo lombardo, sarà quella notturna tra mercoledì e giovedì e per l’intera giornata di giovedì 24. Maltempo più intenso tra la notte e il mattino di giovedì. Secondo la stima attuale potrebbero cadere altri 40/50 mm sulla città di Milano. Tenendo presente i tempi di pausa relativamente brevi tra il maltempo già accorso e quello venturo, quindi ipotizzando uno scarso assorbimento della tanta acqua già caduta, è verosimile che altri 40/50 mm, peraltro omogeneamente previsti su gran parte del territorio lombardo centro-occidentali, anche montano, se non qui addirittura in più, possano tornare a creare disagi e condizioni per nuovi allagamenti, andando a ingrossare fiumi e torrenti già colmi.

Pre allerta, quindi, per la nuova fase instabile attesa tra domani notte e la giornata di giovedì 24.

Ma quando migliorerà?

Dal 25/26 e fino a 28/29 ottobre, tutte le simulazioni modellistiche prospettano una fase anticiclonica con tempo stabile anche sulla verticale di Milano e, quindi, finalmente qualche giornata di sole e bel tempo.

Altre minacce in vista

Altre novità, invece, sul più lungo periodo. Avevamo ipotizzato, tra fine mese e i primi di novembre, una circolazione, sì più fredda settentrionale, ma magari con taglio più meridiano e minore coinvolgimento instabile per la città di Milano. Alla luce degli ultimissimi aggiornamenti, invece, l’azione potrebbe essere più fredda verso la prima settimana di novembre, ma con probabile orientamento dell’asse depressionario anziché meridiano, più occidentale, con possibile coinvolgimento instabile anche per il capoluogo lombardo. Insomma, prospettive verso la festività di Ognissanti e Commemorazione dei defunti, per tempo di nuovo instabile, magari non instabilità pesante, ma con connotati più freddi, quasi di tipo invernale.

Torneremo ad aggiornare quotidianamente questa tendenza nei nostri editoriali dedicati alla città di Milano.