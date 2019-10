Previsioni Meteo Milano: maltempo in atto e rovesci ancora più forti in giornata. ALLERTA allagamenti lampo

Previsioni Meteo Milano – Il vortice iberico, come annunciato, si è portato a ridosso della Sardegna, in seno a una saccatura atlantica molto incisiva, in grado di arrecare forte maltempo su molte regioni italiane. La tipologia strutturale della saccatura è particolarmente insidiosa, perché piuttosto stretta e profonda in affondo in un contesto anticiclonico e, quindi, con particolare esaltazione di vorticità positive alle medie e alte quote, nonché con moti verticali particolarmente pronunciati.

Le conseguenze, sono nuclei instabili ad elevato sviluppo verticale ma anche molto estesi sul piano orizzontale e tali da determinare fenomeni forti e insistenti sulle aree più esposte alla traiettoria portante delle correnti meridionali.

La città di Milano, sarà per tutt’oggi nella traiettoria dei nuclei per cui, salvo qualche breve fase tra l’arrivo di un nucleo e l’altro, le piogge e soprattutto i rovesci spesso intensi, saranno piuttosto insistenti. I corpi nuvolosi più importanti sono giunti intorno alla 07.00 mattutine, con subito rovesci moderati, a tratti forti. Caduti sino ad ora in città, in circa 2/3 ore, tra gli 8 e i 12/13 mm. Sono attesi, per fine giornata, altri 20/30 mm circa per un complessivo sui 30/40 mm entro la mezzanotte.

Va considerata l’ipotesi che, specie nella fascia tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, la precipitazione, incentivata anche dei maggiori contrasti termici di metà giornata, potrebbe divenire a tratti anche violenta, con rischio nubifragio per qualche fase e, magari, rischio anche allagamenti lampo. Piogge attese ancora in serata, seppure più irregolari, poi è previsto un miglioramento per le ore notturne con cessazione dei fenomeni.

La tendenza, a seguire, come già anticipato nei precedenti aggiornamenti, è per un deciso miglioramento con fine settimana all’insegna del tempo stabile, in prevalenza soleggiato e clima mite.

Vanno computate soltanto un po’ di nubi sparse o irregolari ogni tanto e, magari, qualche possibile foschia o anche nebbia, soprattutto nelle ore notturne e mattutine, probabilmente più intense e insistenti a inizio settimana.

Sul più lungo periodo, è confermato un possibile ritorno dell’instabilità, a iniziare dagli ultimi giorni del mese e in proseguimento per la prima settimana di novembre, instabilità di tipo debole-moderato, ma associata a un apprezzabile calo termico con contesto tardo autunnale o simil invernale.