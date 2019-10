Previsioni Meteo Milano: pioggia torrenziale sulla città, picchi di 70mm [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Esasperazione del maltempo nelle ultime ore. La fase più perturbata di tutto il peggioramento di questi giorni è iniziata dalle ore serali di ieri, è proseguita per gran parte della notte ed è ancora in atto, con rovesci e temporali intensi e fasi di autentico nubifragio. Soltanto tra la notte e la prima mattina sono caduti 72mm di pioggia a Buccinasco, 71mm a Milano Cadorna, 66mm a Corsico, 65mm a Milano Arbe e Vignate, 56mm a San Siro e Senago.

A inizio evento abbiamo stimato un range tra 60 e 80 mm entro la fine dell’azione perturbata, poi qualche ritocco al ribasso, ma alla fine, questo range iniziale risulterà quello finale concreto, considerando che per il corso di oggi sono attesi almeno altri 10/15 mm in via generale, se non localmente oltre.

Naturalmente, nel corso dei fenomeni forti nelle ultime ore sono accorsi inevitabili disagi sul capoluogo, con la gran parte della città allagata. Monitorato speciale il fiume Seveso che è vicino all’esondazione, soglia di attesa due, con diverse zone a rischio, in particolare il quartiere Isola, viale Zara e piazzale Istria. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze di polizia per sottopassi e scantinati allagati, ma diffusi allagamenti anche su diverse strade e piazze.

Dicevamo di nubifragio in atto mentre scriviamo, altri rovesci attesi fino a mezzogiorno, anche temporaneamente forti, mentre una interruzione delle piogge, o comunque fase con fenomeni più deboli e irregolari, è possibile dalle ore centrali fino a metà pomeriggio. Ultima recrudescenza del maltempo dal secondo pomeriggio e nelle ore serali con l’arrivo di altri rovesci.

Ancora piogge, ma più deboli e irregolari, nel corso della notte, poi dal mattino di domani dovrebbero cessare gradualmente le precipitazioni, salvo qualcuna debole e isolata al primo mattino.

Previsioni Meteo Milano: quali prospettive a seguire?

Per il prosieguo di domani, martedì, tempo generalmente asciutto, anche se potrebbero continuare a essere presenti nubi diffuse, tuttavia già con qualche schiarita. Tempo asciutto e maggiori schiarite soleggiate per mercoledì 23. Un ritorno di nubi con rischio di altri rovesci, ma questa volta di intensità debole-moderata, per giovedì 24.

Belle notizie a seguire. Si profila una fase anticiclonica con probabile bel tempo e sole fino a fine ottobre. Le temperature si manterranno sopra media di circa 5°C se non anche di più, nelle giornate più soleggiate verso il weekend prossimo, con valori massimi sui +22/+23°C o anche oltre.

Previsioni Meteo Milano: la tendenza per la prima settimana di novembre

Alla luce degli ultimi dati sul medio-lungo periodo, la circolazione per gran parte della Lombardia e naturalmente per il capoluogo, dovrebbe porsi dai quadranti settentrionali con possibile avvento di aria più fredda e calo termico generale, ma sotto l’aspetto delle precipitazioni, la poca esposizione rispetto a questo tipo di circolazione non dovrebbe consentirne o, semmai, in forma debole e temporanea.

MeteoWeb aggiornerà quotidianamente la tendenza per Milano, per il resto di ottobre e anche la prima settimana di novembre.