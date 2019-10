Previsioni Meteo Milano: nubi e temporanee piogge, ma niente di importante. Calo termico progressivo [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – E’ terminata la fase più stabile e anticiclonica sul capoluogo lombardo. Come annunciato, la pressione da oggi è in calo progressivo, anche se per il momento in maniera non importante, e sono arrivate anche nubi associate a locali piogge. Già dalla tarda notte e primo mattino si è intensificata la nuvolosità con pioggia, a tratti anche moderata, e pioggia più debole ancora in corso. Sino a ora circa 4/5 mm l’accumulo, ma l’instabilità maggiore dovrebbe essere già passata, con qualche pioggia residua ancora fino a metà mattinata, poi progressivo miglioramento per il resto di oggi con nubi irregolari e schiarite.

Per domani, mercoledì 30, nubi abbastanza diffuse, ma scarsi fenomeni o assenti, salvo qualche addensamento con possibili isolati piovaschi in mattinata. Generalmente nuvoloso anche per la giornata di giovedì, ma ancora senza piogge nelle ore diurne, invece in quelle serali saranno possibili corpi nuvolosi più intensi associate a piogge deboli o moderate a tratti.

Si conferma, per la festività di Ognissanti, venerdì 1 novembre, un temporaneo miglioramento con ampie schiarite soleggiate e tempo asciutto. Da rilevare, a iniziare da oggi e fino a venerdì, un progressivo calo termico anche nell’ordine di 7/8°C, con valori massimi che dai 19/20°C di ieri, potranno portarsi fino a 12°C a inizio novembre, minime fino a 9/10°C.

Per la Commemorazione dei Defunti, sabato 2 novembre, possibile un nuovo momento di nubi e qualche debole pioggia sparsa, ma contesto generale ancora non particolarmente instabile.

Dunque cambio di circolazione, aria più movimentata e fresca, ma non sono attese piogge importanti fino a domenica 3.

Proprio dal giorno festivo e poi per diversi altri a seguire, probabilmente fino a 7/8 novembre, si conferma una tendenza per fase più perturbata sulla città di Milano. Per il corso della prima settimana o anche decade del mese entrante, infatti, le simulazioni modellistiche sono per avvento di circolazione umida atlantica piuttosto instabile o a tratti anche perturbata con piogge ricorrenti e fasi di maltempo anche consistente.

Naturalmente, il maltempo non sarebbe continuo, ci sarebbero delle pause inter-frontali della durata anche di 1 giorno o 2, tuttavia la circolazione sarebbe predisponente per una fase autunnale certamente più piovosa, in un contesto termico più o meno allineato ai valori propri del periodo, salvo qualche temporanea fase con temperature un po’ sopra media.

MeteoWeb fornirà tutti i dettagli sull’evoluzione del tempo per la città di Milano con editoriali quotidianamente dedicati.