Previsioni Meteo Milano: nubi, foschia, un po’ nebbia ma piogge scarse. Peggiora nel Weekend [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Mattinata uggiosa quella odierna sulla città di Milano per via di umidità medio-basse piuttosto significative con estesa foschia, anche nebbia e un’ampia copertura del cielo. Il campo barico è in progressivo deterioramenti anche sulla verticale milanese, per un moderato affondo instabile nordatlantico in procinto di interessare l’Italia, ma esso risulterà poco o per nulla incisivo per il capoluogo lombardo.

Circolazione portante occidentale o talora nordoccidentale, ma con scarse vorticità associate che, al più, potrà determinare condensazioni deboli o moderate in prossimità dei settori alpini e prealpini dove maggiore potrà essere la spinta ascensionale verticale per incentivo orografico. Quasi nulla verso le pianure, se non qualche piovasco occasionale più probabile nelle ore notturne prossime e magari in quelle pomeridiane di domani, quando potrebbe transitare qualche nucleo vorticoso più determinato.

Nella sostanza, poca instabilità in vista, malgrado il contesto un po’ più uggioso, anche più freddo e autunnale per i prossimi 3/4 giorni. L’aspetto più significativo sarà un calo termico che, entro la mezzanotte di sabato, potrà essere anche di 3/4° con massime mediamente intorno ai +12/13°C, nei prossimi giorni, minime fino a +9/10°C.

Un’azione instabile più interessante si intravede nel corso del fine settimana. In questa circostanza, un cavo d’onda di matrice atlantica affonderebbe verso la Francia e la Penisola iberica settentrionale, attivando correnti umide e perturbate sudoccidentali dirette proprio verso il Nord Italia.

Sulla traiettoria dei fronti starebbe anche le città di Milano. A questa distanza temporale difficile cogliere la tempistica esatta per la fase più perturbata, ma è probabile che già nel corso di sabato arrivino primi nuclei di una certa consistenza con piogge in intensificazione, specie nelle ore pomeridiane-serali, e possibile azione perturbata più forte nella notte su domenica, quando potrebbe intervenire anche qualche rovescio intenso.

Dai dati ultimi, però, l’azione si configurerebbe come abbastanza breve con tendenza già nel corso di domenica a cessazione delle piogge e a progressivo miglioramento da Ovest. Il contesto generale, tuttavia, rimarrebbe caratterizzato da una circolazione mediamente atlantica, umida, con reiterata azione di cavi depressionari. Potrebbero configurarsi anche delle pause inter-frontali con qualche giornata di tempo più asciutto, sebbene uggioso e all’insegna di nubi irregolari, magari foschie e anche nebbie, ma ciò che appare piuttosto chiaro delle simulazioni è quasi certamente l’assenza di rimonte anticicloniche per il Nord Italia e anche per la città di Milano, quindi con più occasioni per ritorno di tempo instabile o a tratti anche perturbato per gran parte della prima decade di novembre.

Continueremo a monitorare quotidianamente l’evoluzione del tempo per la città di Milano con i nostri editoriali dedicati.