Previsioni Meteo Milano: oggi sole prevalente o nubi innocue, ma domani torna la pioggia con nuovi nubifragi [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Alba assolata sul capoluogo lombardo, salvo qualche velatura alta assolutamente innocua. La pressione è cresciuta nelle ultime 48 ore con 1020 hpa mediamente al suolo, geo-potenziali lievitati anche in quota, ma il tutto si configura piuttosto temporaneo.

Il vortice iberico, complice una rimonta del fronte subtropicale su Spagna e Portogallo, compirà una manovra verso Nord, portandosi dapprima sulla Francia, nelle prossime ore serali, poi progressivamente verso Est, con fulcro principale che nel corso della giornata di domani opererà tra le Baleari, Sardegna e medio-alto Tirreno. Sarà in questa fase che, quindi, si concretizzerà una seconda azione perturbata legata al medesimo sistema depressionario, fortunatamente più breve di quella precedente, ma ugualmente insidiosa e molto incisiva soprattutto per le regioni tirreniche, insulari e per il Nordovest, dove tornerà un maltempo intenso nelle prossime 48/60 ore.

La città di Milano sarà interessata da piogge approssimativamente a partire dalle ore mattutine di domani, giovedì 24 ottobre, e per tutto il corso di giovedì, fino a tarda sera. La fase in cui è prevista l’azione dei nuclei perturbati più intensi dovrebbe essere quella pomeridiana, specie secondo pomeriggio, e serale di giovedì quando potrebbero accorrere anche rovesci e temporali importanti, magari sotto forma nuovamente di nubifragio.

Nuova allerta, quindi, per il capoluogo lombardo per rischio allagamenti, specie nella fascia tardo-pomeridiana-serale di giovedì. L’accumulo stimato entro la mezzanotte su venerdì 25, è di un apporto significativo, sui 40/50 mm.

Non è escluso che gran parte di essi possano cadere in un lasso di tempo non particolarmente ampio, per cui riteniamo prioritario monitorare i fiumi principali della città, Lambro, Seveso e Olona e, naturalmente, ancora di più, i corsi d’acqua minori, per possibili piene improvvise, conseguenti a verosimili, ingenti quantitativi di acqua in poche ore.

Previsioni Meteo Milano: ultimo weekend di ottobre con sole e bel tempo

Una bella notizia, invece, per l’ultimo weekend del mese, con pressione in netto aumento e situazioni che volgerà verso il bel tempo stabile e ampiamente soleggiato, già a partire da venerdì 25, poi bel tempo in consolidamento nel fine settimana, salvo il transito di locali nubi medio-alte, mediamente innocue.

La temperatura, già sopra media, continuerà a essere di 3/4°C sopra i valori propri del periodo, magari qualche grado in meno oltre la media nella fase perturbata di domani ma, poi, nuovamente 3/5°C sopra norma nel fine settimane e anche per inizio della settimana prossima. I valori massimi si attesteranno intorno ai +20/22°C, minime previste mediamente tra +13 e +15°C.

Infine, uno sguardo alla tendenza tra gli ultimi giorni del mese e la prima settimana di novembre, quando è atteso un ritorno progressivo dell’ instabilità, mediamente debole o moderata, ma a carattere più freddo, quasi con connotati invernali dalla festività di Ognissanti e per i giorni a seguire. Via via apporteremo quotidianamente maggiori dettagli sull’evoluzione verso novembre.