Previsioni Meteo Milano: attenzione al forte maltempo in arrivo a partire dal weekend [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Temporanea fase più stabile in queste ore, ma un peggioramento pesante incombe sul capoluogo, nei prossimi giorni, con rischio di criticità. Si è registrato da ieri un lieve incremento della pressione, ma soprattutto un certo calo termico in grado di livellare i valori di temperatura in verticale e quindi disincentivare per un po’ di tempo l’instabilità. Tuttavia, l’aria milanese continua a essere sulla traiettoria di un flusso instabile sudoccidentale entro il quale di volta in volta transiteranno corpi nuvolosi con qualche addensamento e anche con qualche debole pioggia qua e là.

Non si dovrebbero rischiare fenomeni, tuttavia, oltretutto deboli, almeno fino agli ore notturne, solo allora potrà avere luogo qualche piovasco localizzato. Ugualmente rischio di qualche piovasco nel corso di domani, ma siamo sempre nell’ambito di fenomeni occasionali e deboli, semmai più probabili nel corso del pomeriggio, specie secondo pomeriggio.

Un incremento della nuvolosità è atteso per la sera di domani, venerdì 18, e poi per la notte successiva, con nubi e piogge più sostanziose, anche qualche temporale.

Previsioni Meteo Milano: il tempo del weekend

Fine settimana all’insegna del cielo nuvoloso o anche molto nuvoloso con piogge e temporali diffusi, seppure intermittenti, quindi magari con temporanee pause più asciutte tra un fronte e l’altro. Si instaureranno, infatti, correnti instabili che risaliranno lungo l’ascendente depressionario di una saccatura sulla Spagna entro le quali transiteranno nuclei instabili con buona continuazione.

I rovesci e temporali sabato, potranno portare un accumulo di pioggia stimabile dai 10 ai 15 mm. Ancora più perturbata si annuncia la domenica, specie verso sera, quando i rovesci e i temporali potranno farsi più insistenti anche più intensi con altri accumuli entro la mezzanotte intorno ai 20 e passa millimetri.

Per tutto il fine settimana, le temperature rimarranno pressoché invariate, sui valori più o meno di questa mattina, già sotto media di un paio di gradi. Le minime sono attese intorno agli 11/12°C, al più 1°C grado sotto, 1°C sopra, le massime sui 15/17°C, anche in questo caso con un mezzo grado di oscillazione.Venti mediamente deboli o moderati, inizialmente sudoccidentali poi in prevalenza settentrionali o orientali nel fine settimana. Previsto una intensificazione dei venti da sud-est verso domenica sera, con raffiche fino a 25 a 30 km/h o occasionalmente oltre.

Previsioni Meteo Milano: pensate maltempo per Lunedì 21

Infine, dando uno sguardo oltre il quarto giorno, i dati sono per un ulteriore e più serio peggioramento tra la notte sul lunedì e per il corso di lunedì 21. Meno affidabile, naturalmente, questa previsione, ma si annuncia la fase più perturbata con l’arrivo dei nuclei di vorticità positiva più intensi e rischio di serio maltempo per 18/24 ore. Secondo le stime attuali tra la notte su lunedì 21 e l’intera giornata di lunedì, fino alle ore notturne di martedì, potrebbero cadere sul capoluogo circa 30/40 mm di pioggia che, sommati agli altrettanti dei giorni precedenti, totalizzerebbero un significativo quantitativo complessivo intorno agli 80 mm.

Non sono esclusi momenti di criticità con allagamenti lampo determinati da fasi temporalesche di particolare veemenza. Utile un’allerta preventiva e un monitoraggio preventivo dei corsi d’acqua più piccoli, oltre che un monitoraggio di quelli più grandi, soprattutto dei fiumi Seveso, Lambro e Olona.