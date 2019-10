Previsioni Meteo Milano: prime piogge in atto, violenta escalation del maltempo nelle prossime 4[DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Le nubi stanno coprendo il capoluogo lombardo dalla giornata di ieri, tuttavia, il flusso umido principale legato al sistema iberico, non sta impattando ancora in maniera diretta la verticale milanese. Nelle scorse ore notturne e prime mattutine i nuclei principali hanno percorso una corsia un po’ più a Est rispetto al capoluogo, asse Pavia, Crema, con la conseguenza di piogge più sfrangiate e deboli su Milano. Nel complesso, intorno ai 4/7 mm accumulati sino a ora, a seconda delle varie aree più o meno colpite.

I queste ore mattutine, i nuclei sono un po’ più consistenti con piogge e rovesci sempre intermittenti irregolarmente distribuiti, tuttavia di maggiore consistenza e abbastanza presenti fino alle 12.00/13.00 circa. Per il resto della giornata odierna, l’instabilità più accentuata potrebbe spostarsi più a Ovest rispetto a Milano e, quindi, nuovamente nubi abbastanza diffuse, ma scarse precipitazioni o comunque piogge deboli e intermittenti. L’accumulo complessivo di oggi, in gran parte in queste ore mattutine, ma alcuni millimetri spalmati anche nel pomeriggio sera, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4/8 mm, salvo qualche accumulo superiore su aree localizzate.

Scarse piogge anche per le ore notturne prossime e per quelle mattutine di domani, domenica 20, salvo domattina qualche piovasco occasionale verso mezzogiorno. Un nuovo incremento dell’instabilità, invece, dovrebbe aversi nel corso del pomeriggio di domenica e soprattutto verso sera, quando dall’alto Tirreno, Liguria inizieranno a giungere nuclei perturbati sempre più intensi e a elevato sviluppo verticale in grado di arrecare rovesci o temporali via via più significativi. Entro la mezzanotte di domani, domenica, potranno accumularsi diffusamente anche intorno ai 15/20 mm, in gran parte nelle ore serali.

PrevisioniMEteo Milano: forte peggioramento nella notte tra domenica e lunedì e mattino di lunedì

Nelle ore successive, tra la notte sul lunedì e nel corso della giornata di lunedì stesso, soprattutto per la prima parte, è atteso il peggioramento più intenso sulla verticale milanese. In questa fase, il flusso umido lungo l’ascendente depressionario legato alla saccatura iberica, si farà più teso e più diretto verso le nostre regioni nordoccidentali con traiettoria che impatterà anche la verticale di Milano.

Per di più, il surplus di vorticità positive affluito in territorio spagnolo, si espanderà verso le Baleari e il medio-alto Tirreno, mare ancora piuttosto caldo, accendendo letteralmente l’instabilità verticale. La conseguenza sarebbe la formazione di nuclei perturbati intensi appunto sull’alto Tirreno che dopo aver attraversato la Liguria si porterebbero verso il nord-ovest tutto tagliando bene anche la Lombardia centro occidentale. Nuclei, naturalmente, carichi di tanta acqua che potrà precipitare anche su Milano sotto forma di rovesci intensi, temporali o persino di nubifragio. Tra la notte sul lunedì 21 e il mezzogiorno di lunedì stesso, potranno precipitare su Milano mediamente dai 20 ai 30 mm di pioggia, ma con punte anche di 40 mm o oltre. Si conferma il rischio di possibili momenti di criticità per forti precipitazioni e magari allagamenti lampo. L’accumulo complessivo di quattro giorni, da ieri, di tempo instabile o a tratti perturbato si conferma poter essere stimato in una forbice dai 40 ai 70 mm.

Le temperature sono attese più fresche per oggi mediamente sui +16/17°C di massima, minima intorno ai +15°C o anche inferiori. Per domani e fino a lunedì è atteso, invece, un aumento, malgrado il cielo sempre piuttosto chiuso e anche fasi di maltempo intenso, per via di correnti sì più perturbati, ma anche più calde meridionali, con minime sui +16/17°C, massime fino a +20/22°C.

Continueremo a seguire da queste pagine quotidianamente la fase di maltempo per il capoluogo lombardo.