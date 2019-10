Previsioni Meteo Milano, progressivo peggioramento verso il weekend: piogge forti e rischio allagamenti [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Si è oramai scavata la saccatura depressionaria atlantica responsabile del maltempo prossimo su gran parte del Nord Italia e anche sulla città di Milano. Si tratta di una depressione cattiva, di quelle taglienti e oblunghe, con asse nordest/sudovest e flusso umido lungo l’ascendente depressionaria piuttosto acceso. Per di più la direttrice della confluenza umida meridionale è una di quelle che impatta verticalmente la barriera prealpina e alpina, specie centro-occidentale, determinando veementi moti ascendenti e, di conseguenza, pronunciato maltempo, soprattutto verso i settori sopravvento prealpini e anche sulle pianure vicine.

La città di Milano sarà a più riprese interessata da corpi nuvolosi importanti, talora con precipitazioni anche di forte intensità, seguite da momenti di pausa inter-frontali, ossia tra un fronte e l’altro. La fase instabile-perturbata, durerà almeno 4 giorni, con inizio da oggi e fino a tutto lunedì 21 ottobre. Vediamo i possibili sviluppi nel dettaglio.

Previsioni Meteo Milano per venerdì 18 ottobre

Generalmente nuvoloso con qualche addensamento e possibili brevi e deboli rovesci o piovaschi, ma in un contesto ancora poco perturbato, quindi con ampie fasi all’asciutto, perlomeno durante le ore diurne. In serata è atteso un peggioramento con arrivo di rovesci più importanti ed estesi, associati anche a temporali. Entro la mezzanotte, possibile un accumulo variabile tra i vari quartieri della città e l’hinterland milanese intorno ai 5/10 mm. Temperatura minima sui +15° C, valore massimo sui +17/18°C.

Previsioni Meteo Milano per sabato 19 ottobre

Sempre nuvoloso o molto nuvoloso con instabilità che potrebbe farsi più accesa a tratti. Rischio di piogge sin dal mattino, tuttavia deboli e irregolari; la fase con rovesci o anche temporali più intensi dovrebbe andare dalle 11:00 e fino alle 14:00, quindi nella fascia centrale. Altri rovesci moderati, talora di una certa intensità, sempre irregolari, anche nelle ore pomeridiane, fino alla mezzanotte. Il quantitativo complessivo atteso per l’intera giornata è stimato mediamente intorno ai 10/15 mm, salvo locali aree anche con millimetri maggiori, fino a 20, per condizioni verticali peculiari e tali da essere più favorevoli a precipitazioni abbondanti. La temperatura è prevista con poche variazioni, minime sempre intorno ai +15°C, massime sui +17/18°C.

Previsioni Meteo Milano per domenica 20 ottobre

Persisterebbero le condizioni di instabilità. Possibili rovesci moderati irregolari nel corso della notte e del primissimo mattino, ma poi, probabilmente per la fase mattutina e anche per il primo pomeriggio, potrebbero esserci sempre nubi, ma scarse precipitazioni per una pausa tra un fronte e l’altro un po’ più duratura. Senz’altro più accesa sia annuncerebbe la fase serale, con arrivo di altro nucleo perturbato e rovesci o temporali moderati o localmente forti. L’accumulo stimato per la giornata di domenica dovrebbe variare dai 7 ai 12 mm entro la mezzanotte, ma quasi tutti nel corso delle ore serali o qualcuno nelle ore notturne e primissime del mattino. La temperatura potrebbe subire un leggero incremento ponendosi mediamente tra i +15/17°C nelle minime, intorno ai +18/20°C nei valori massimi.

Previsioni Meteo Milano per lunedì 21 ottobre

Secondo i dati di oggi dovrebbe essere la giornata più perturbata di tutta la serie con avvezione di vorticità positiva che dovrebbe essere più intensa in prossimità delle Baleari e da lì l’attivazione di corpi nuvolosi più possenti ed estesi verso il Nord Italia e anche verso il nostro capoluogo. Nuclei perturbati dovrebbero essere in azione già dalle ore notturne e mattutine, poi a più riprese nel corso del giorno, fino in serata. Diverse fasi con rovesci e temporali anche forti. L’accumulo complessivo è stimato intorno ai 20/30 mm, localmente anche oltre. La città di Milano, in questi quattro giorni di tempo instabile-perturbato, potrebbe accumulare quantitativi di pioggia variabili dai 40 ai 70 mm, stima leggermente inferiore rispetto a quella di ieri, ma oscillazioni sulla stima dei millimetri sono ovvie tra un aggiornamento e l’altro. Sta di fatto che il peggioramento si annuncia sostanzioso. Dalle pagine di MeteoWeb dettagli quotidiani sul prossimo maltempo per il capoluogo lombardo.