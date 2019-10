Previsioni Meteo Milano: tempo uggioso, ma scarse piogge per il momento. Peggiora nel fine settimana [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – La pressione è in continuo calo sulla verticale di Milano, soprattutto alle quote medio-alte, calo meno apprezzabile al suolo, dove resistono ancora mediamente 1019/1020 hpa. Un centro di bassa pressione è in azione sulla Francia e, da lì, sta inviando nubi anche verso il Nord Italia e sul capoluogo lombardo dove i cieli si presentano mediamente coperti per nuvolosità medio-bassa. Tuttavia, il sistema è ancora lontano e non riesce a dare la giusta spinta verticale alle masse d’aria con la conseguenza di un tempo si nuvoloso, ma generalmente asciutto.

Non sono previste piogge, oltre che per tutt’oggi, anche per la giornata di domani, con cieli, però, che per la festività di Ognissanti, continuerebbero a rimanere nuvolosi.

Qualche novità potrebbe iniziare ad arrivare per sabato 2 novembre, Commemorazione dei Defunti. La nuvolosità, infatti, è prevista intensificarsi e magari anche associata a prime deboli piogge sparse, tuttavia nulla di significativo, perlomeno in riferimento alle ore diurne di sabato due. Qualche pioggia moderata potrebbe arrivare nella sera di sabato.

Per il prosieguo del weekend, invece, è atteso un peggioramento. Un cavo depressionario in affondo dalla Francia, ma con spinta più decisa verso il medio-alto Tirreno, indurrà un richiamo corposo di aria umida e più mite dai quadranti sudoccidentali in interazione con vorticità decisamente più importanti alle quote medie che riusciranno a sfondare fino a gran parte del Centro-Nord Italia. La conseguenza sarà l’attivazione di corpi nuvolosi ad elevato sviluppo verticale in direzione anche della Lombardia e di Milano.

Una domenica, quindi, che si annuncia all’insegna di un peggioramento più serio del tempo, con rovesci e anche temporali diffusi, per qualche fase anche forti, soprattutto tra la seconda-tarda mattinata e le prime ore pomeridiane. Secondo le stime attuali, potrebbero cadere intorno ai 30 mm di pioggia entro le ore serali di domenica. Dopo il transito di questo fronte più sostanzioso, dovrebbe intervenire un miglioramento già dalla sera di domenica, miglioramento che potrebbe proseguire anche per il corso di lunedì 4. La circolazione, tuttavia, rimarrebbe da Ovest Sudovest, sempre mediamente instabile, quindi con l’avvento di altri fronti nel corso dei giorni successivi.

Secondo le dinamiche attuali, ma queste naturalmente potrebbero cambiare con i nuovi dati, un altro peggioramento si concretizzerebbe tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, con arrivo di altro fronte determinato e associato rovesci di un certo significato. Possibile pausa il 7 , poi altre perturbazioni moderate con prospettive di altre piogge per diversi giorni a seguire, seppure naturalmente non continue.

Il quadro termico vedrebbe, dopo un calo di queste ore e di questi ultimi giorni, un certo aumento per via di aria un po’ più mite occidentale o meridionale, fino al 5/6 del mese. A seguire, nuovo calo con temperature allineate a quelle proprie del periodo.

MeteoWeb seguirà quotidianamente l’evoluzione del tempo per la città di Milano con editoriali dedicati.