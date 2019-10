Previsioni Meteo Milano: weekend di sole, ma via via più grigio con piogge in vista [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Alta pressione ancora in azione, in questo fine settimana, sulle regioni settentrionali e anche sul capoluogo lombardo, con garanzia di sole, bel tempo e clima mite. La temperatura si manterrà di circa 5°C sopra la media propria del periodo: massima attesa intorno ai +21/22°C, minima tra +11 e +12°C.

Segnali di cambiamento inizieranno a giungere nella notte su lunedì 28, poi ancor più nella mattinata di lunedì, per l’arrivo di nubi dapprima medio-alte via via più estese, poi nubi anche più basse nel corso della giornata di lunedì, con cieli sempre più chiusi.

Nella notte tra lunedì e martedì, un cavo d’onda instabile di matrice baltica-scandinava, quindi contenente anche aria relativamente fredda, affonderà verso i settori alpini e il Nord Italia, portando nubi più intense anche sulla città di Milano dove potranno iniziare ad avere luogo piogge irregolari, mediamente deboli o al più occasionalmente moderate.

Rischio di piogge irregolari, quindi alternate a fasi più asciutte, anche per l’intera giornata di martedì, con tendenza a qualcuna più intensa, anche in forma di rovescio, nel corso della sera.

Piogge più significative nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 e ancora qualcuna sparsa nel mattino di mercoledì, poi cessazione dei fenomeni, tuttavia in contesto generale di instabilità non particolarmente intensa, magari con accumulo complessivo intorno ai 5/10 mm entro metà giornata di martedì. Questo secondo il quadro attuale, poi eventualmente rettificheremo l’intensità del guasto e anche la portata delle piogge nel corso dei prossimi giorni.

Sempre secondo le indicazioni attuali, l’ultimo giorno di ottobre, giovedì 31, dovrebbe trascorrere all’insegna dei cieli nuvolosi, ma senza precipitazioni poi, per la festività di Ognissanti, venerdì 1 novembre, potrebbero giungere anche delle schiarite soleggiate con tempo in miglioramento temporaneo più deciso. Da rilevare, in questa fase, un calo termico significativo, a iniziare da martedì 29, soprattutto nelle valori massimi, con crollo di circa 10°C, specie tra giovedì 31 e venerdì 1 novembre, quando i valori diurni sono attesi non oltre gli 11°C, minime sui 7/9°C.

L’evoluzione sul lungo periodo, ossia per il corso della prima settimana di novembre, vedrebbe l’avvento via via di correnti un po’ più miti, ma anche più umide occidentali o sudoccidentali, quindi un nuovo cambio della circolazione rispetto all’aria più fredda settentrionale, con crescendo di nubi e piogge anche sulla città di Milano, soprattutto nella fase tra il 4 e il 7 novembre.

Ulteriori aggiornamenti nei prossimi quotidiani editoriali dedicati al capoluogo lombardo.