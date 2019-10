Previsioni Meteo Napoli: alta pressione padrona della scena. Sole e caldo almeno per altri 4-5 giorni

Previsioni Meteo Napoli – Capoluogo partenopeo baciato dal sole in questi giorni di autunno inoltrato e non sarà una fase episodica. L’alta pressione nordafricana, che avanza spedita verso le latitudini medie mediterranee agganciata da un flusso perturbato in azione sulla Penisola iberica, Nordovest Mediterraneo, anche verso il Nord Italia, insisterà per diversi giorni e, anzi, si intensificherà ulteriormente nella prima parte della prossima settimana.

Sono attesi valori di geo-potenziale di tutto rispetto sulla verticale di Napoli, tra lunedì 21 e mercoledì 23 ottobre, configurandosi 580/585 gpdam alla quota convenzionale di 5000 m. Struttura barica di spessore, quindi, alle quote medio-alte, abbastanza significativa anche in prossimità del suolo, con 1020 hpa di media nella prima parte della prossima settimana.

Sole, caldo, stabilità, gli aspetti del tempo salienti nel corso dei prossimi 4/5 giorni, salvo un temporaneo aumento di nubi medio-alte nel corso del fine settimana, specie dalla prossima notte, poi per il corso di domenica e anche per lunedì mattina, ma nubi mediamente innocue, solo in grado di velare temporaneamente il sole o addurre per qualche fase una più estesa parziale nuvolosità.

Ci sarà anche un consistente incremento delle temperature alle quote medio-alte, aumento che nell’entroterra partenopeo potrà avvertirsi di più anche nei bassi strati, con massime fin verso i +26 e +27°C localmente. Tuttavia, sul capoluogo nello specifico, complice l’influenza mitigante marittima, i valori termici non dovrebbero aumentare in maniera significativa, con minime che dovrebbero attestarsi mediamente tra i +15/16/17°C, massime sui 22/24°C, salvo qualche grado in più nei quartieri urbani più interni.

Previsioni Meteo Napoli: quando cambierà la circolazione e quando arriveranno le piogge?

Tempo quasi certamente asciutto fino a tutto mercoledì 23. Le prime nubi, per l’accentramento al Mediterraneo centrale del sistema depressionaria iberico, potrebbero giungere sul capoluogo partenopeo nel corso di giovedì 25 e magari a esse potrebbero essere associate anche prime precipitazioni.

Tuttavia, la fase più intensa dell’attività ciclonica verso il medio-basso Tirreno è attesa tra giovedì sera, notte su venerdì 25 e nel corso di venerdì 25 e saranno questi, quindi, i momenti in cui potrà concretizzarsi il maggiore maltempo sulla città di Napoli.

La fase considerata è ancora piuttosto lontana, per cui non si hanno elementi per valutare l’entità del vortice, la potenza delle velocità verticali e la consistenza delle precipitazioni. Il quadro di massima attuale computa la possibilità dell’ arrivo di nuclei perturbati potenzialmente anche intensi per qualche momento, specie tra la notte e il mattino di venerdì 25, con rischio di fenomeni forti, non escluso temporaneamente anche a carattere di nubifragio. Altro elemento che traspare dalle indagini sul medio-lungo periodo è che la circolazione instabile potrebbe durare qualche giorno, quindi dal 25 e per il corso del fine settimana 26/27 ottobre, con verosimili altre occasioni per locali rovesci o temporali sul capoluogo, sebbene magari con attività ciclonica che andrebbe indebolendosi e fenomeni meno intensi rispetto all’impatto iniziale.

Torneremo quotidianamente su questa tendenza circa un possibile peggioramento anche sul Napoli verso l’ultima settimana di ottobre. Restate quotidianamente aggiornati con gli editoriali di MeteoWeb.