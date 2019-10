Previsioni Meteo Napoli: bel tempo all’epilogo. Più nubi, più freddo e piogge nei prossimi giorni [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – Il tempo cambierà nel corso dei prossimi giorni su buona parte della Campania e anche sul capoluogo. Per oggi e domani, intanto, continuerà la fase asciutta e ampiamente soleggiata, ancora con clima mite, fino a +24°C di massima o anche oltre. Inizierà a cambiare il tempo, invece, da mercoledì 30 ottobre con l’arrivo di più nubi in giornata e, in serata, anche con rovesci e piogge deboli o moderati. Prodromi di cambiamento, anche primo calo termico più evidente, ma ancora senza piogge significative.

All’insegna di nubi irregolari, locali addensamenti, ma scarse precipitazioni deboli e localizzate, anche l’ultimo giorno di ottobre, giovedì 31.

La temperatura, nel frattempo, avrà perso diversi gradi anche nell’ordine di 7/8° rispetto a quelle attuali, con massimo sui +17/18°C, 2/3° in meno anche nelle minime, attese intorno ai +14°C tra l’ultimo giorno del mese e il 1 novembre.

Una novità potrebbe intervenire proprio nella festività di Ognissanti. Si tratta di una evoluzione elaborata in base agli ultimissimi dati e sulla quale dobbiamo dare conferme, ma la ricorrenza festiva potrebbe essere contrassegnata dall’inizio di una fase di tempo perturbato. Proprio per venerdì 1, infatti, potrebbe arrivare un nucleo perturbato decisamente più insidioso, con rovesci e temporali anche forti sulla città di Napoli e rischio di qualche allagamento lampo.

Nuovo rapido miglioramento a seguire, con il giorno 2 novembre, Commemorazione dei Defunti, probabilmente all’insegna di maggiori schiarite soleggiate e senza piogge, ma un nuovo e più intenso peggioramento sarebbe imminente. Da domenica 3 novembre, infatti, e fino al 7 novembre, gli ultimissimi dati elaborati danno l’instaurarsi di una circolazione molto perturbata di matrice atlantica che andrebbe a colpire a più riprese la Campania, specie centro-occidentale, e naturalmente la città di Napoli.

Da domenica prossima e fino a metà della nuova settimana, quindi, si configurerebbe un maltempo di stampo prettamente autunnale con venti forti, rovesci e temporali diffusi. Naturalmente per i 4/5 giorni presi in considerazione, i rovesci e i temporali non sarebbero continui, vi sarebbero delle pause inter-frontali con anche momenti di tempo asciutto. Tuttavia, le pause non sarebbero molto durature con incalzare di nuclei instabili piuttosto incessante.

Secondo una nostra stima approssimativa, sul Capoluogo partenopeo potrebbero cadere circa 30 mm di pioggia nel prossimo peggioramento tra fine mese e fino al 3 novembre, 60/70 mm dal 3 novembre al 7 novembre.

La redazione di MeteoWeb aggiornerà quotidianamente l’evoluzione per la città partenopea per le festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti e fino a tutta la prima settimana di novembre.