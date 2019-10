Previsioni Meteo Napoli: confermato un peggioramento, ma non si annuncia di particolare importanza [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – Sul peggioramento che dovrebbe interessare il capoluogo campano tra la notte e la giornata di domani, abbiamo tenuto sempre un po’ di incertezza soprattutto in termini di incisività, per via della difficile individuazione, da parte un po’ di tutti centri di calcolo, della esatta collocazione del fulcro depressionario. Infatti, in presenza di strutture depressionarie chiuse come quella attesa per le prossime ore, piccole oscillazioni a Ovest o a Est del centro di bassa pressione, possono determinare, per un’area localizzata come la città partenopea, un marginale o più significativo coinvolgimento instabile. In riferimento alla struttura depressionaria che già sta operando tra la Sardegna e il Tirreno e che nelle prossime ore è prevista evolvere verso Est, gli ultimi dati non la danno particolarmente incisiva per l’area campana in genere e per quella partenopea. C’è, tuttavia, una fase in cui le vorticità annesse al sistema si spingeranno un po’ più a Est e sarà quella tra la tarda sera e la notte prossime.

Nelle ore notturne, c’è una buona probabilità che nuclei moderatamente instabili dal basso Tirreno possano abbordare anche il territorio campano, a iniziare proprio dalle coste, portando piogge o anche qualche rovescio o temporale sulla città di Napoli. Deboli piogge potrebbero iniziare intorno alle 23.00/mezzanotte, poi invece rovesci più sostanziosi potrebbero arrivare dalla mezzanotte alle 02/03.00.

In linea di massima non sono contemplate precipitazioni particolarmente importanti. Il quantitativo di pioggia atteso sulla città partenopea, varia mediamente dai 4 agli 8 mm. Non è escluso che possa esserci qualche precipitazione più intensa per una mezz’oretta, al punto da rovesciare al suolo anche un quantitativo intorno ai 10 mm o oltre, tuttavia ciò potrà accadere a incidenza piuttosto localizzata. Non è prevista, altresì, una particolare insistenza dell’azione instabile. Nubi irregolari potranno ancora attraversare i cieli di Napoli nel corso della giornata di domani, ma con scarsi fenomeni associati o, semmai, qualche occasionale rovescio localizzato di fine evento.

È previsto, invece, una rimonta repentina dell’alta pressione verso il weekend, con ritorno del bel tempo stabile e soleggiato, semmai sono con il fastidio di qualche nube medio-alta in transito, ma del tutto innocua.

La temperatura subirà un certo calo di un paio di gradi circa, essenzialmente per la giornata di domani, per via del passaggio instabile, ma poi tornerà ad aumentare con valori massimi nel weekend attesi nuovamente intorno ai +25 /+26°C. Fase stabile con schiarite soleggiate prevalenti fino al 28/29 del mese, poi ci sono conferme circa il possibile avvento di nuova circolazione instabile tra gli ultimi giorni del mese e la prima settimana di novembre, in questa circostanza anche un calo termico più apprezzabile e prospettive di condizioni climatiche più spiccatamente tardo-autunnali o simil invernali.

La redazione di MeteoWeb monitorerà quotidianamente la tendenza del tempo fino alla fine di ottobre e per la prima settimana di novembre.