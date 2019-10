Previsioni Meteo Napoli: disturbi instabili per molti giorni. Fasi di maltempo forte [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – Prevale ancora un ampio soleggiamento in questa prima parte di giornata, ma un cambiamento è imminente. Già nelle ore pomeridiane e soprattutto serali, arriveranno più nubi irregolari e potranno esserci anche primi addensamenti associati a qualche debole pioggia sparsa. Nel corso della sera, non è escluso anche qualche rovescio moderato. La temperatura si mantiene ancora abbastanza mite, con +21/+22°C di massima, localmente anche qualche decimo oltre su qualche quartiere.

Domani, giovedì 31, ultimo giorno di ottobre, giornata interlocutoria con circolazione instabile più blanda. Qualche nucleo più minaccioso transiterebbe più verso il mare, specie più largo qui anche con rovesci sparsi; sulla verticale di Napoli solo nubi irregolari in transito via via anche con addensamenti nel corso del pomeriggio, quindi con maggiore copertura, ma scarsi fenomeni fino a oltre metà giornata.

Qualche pioggia debole e irregolare potrebbe arrivare nella seconda parte del pomeriggio e in serata. Un peggioramento più intenso, per nuclei più determinati in formazione sul Tirreno, dovrebbe giungere nella notte su venerdì 1 novembre e anche nella mattinata di venerdì, quando il capoluogo partenopeo potrebbe essere colpito da rovesci o anche temporali di buona consistenza.

Per il prosieguo della festività di Ognissanti e anche per il giorno 2 novembre, Commemorazione dei Defunti, condizioni generali di variabilità, all’insegna di un cielo spesso nuvoloso e con piogge irregolari alternate a fasi asciutte e comunque non particolarmente significative.

Previsioni Meteo Napoli: serio peggioramento per domenica 3

Attenzione, però, perché un peggioramento importante è atteso nella seconda parte del fine settimana. Un affondo depressionario nordatlantico particolarmente incisivo, con cavo penetrante fino alle Baleari, Sardegna e Tirreno centrale, indurrebbe un’ avvezione di vorticità positiva significativa in seno a correnti portanti occidentali o sudoccidentali in diretto impatto verso la Campania.

Configurazione barica piuttosto perturbata anche per il capoluogo campano, con la giornata di domenica 3 novembre che potrebbe trascorrere all’insegna di venti forti di Libeccio, piogge, rovesci intensi e temporali diffusi, ma anche con fasi di possibili nubifragi, data la veemenza dei moti verticali deducibili dalle simulazioni modellistiche. Possibili momenti di criticità legati al maltempo di domenica. La temperatura per tutta la fase esaminata è prevista calare di 2/4°C circa, con massime che dai 21/22° odierni, o anche localmente qualche decimo in più, dovrebbero portarsi mediamente intorno ai +19/+20°C, anche meno in presenza di nubi e piogge; minime, sui +13/14°C circa nel corso dei prossimi giorni.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Napoli con quotidiani editoriali dedicati.