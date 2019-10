Previsioni Meteo Napoli: fine dell’estate ottobrina. Via via aumento delle nubi, più fresco e piogge [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – Qualche nube irregolare medio-alta, ma bel tempo, sole prevalente e clima mite ancora per oggi. A dire il vero non cambierà molto anche per domani, tuttavia c’è un calo della pressione e arriveranno un po’ più di nubi da Ovest, ma queste interesseranno in misura maggiore il Salernitano, qui anche con qualche pioggia, poco o nulla il Napoletano se non con qualche addensamento sulle aree più meridionali. Entro domani, si paleserà anche un certo calo termico con circa 3°C in meno rispetto a ieri, 1° in meno già oggi, con massime che si attesteranno mediamente sui 22/23°C o verso i 21°C domani.

Tempo asciutto, quindi, anche per tutto domani, però in serata e poi nella notte verso l’ultimo giorno di ottobre, giovedì 31, è attesa una intensificazione della nuvolosità con l’arrivo di piogge e rovesci sparsi da Ovest.

Per giovedì, continuerà una diffusa nuvolosità con piogge e rovesci irregolari ossia alternati a fasi asciutte. Tutto ciò costituirà il prodromo a un peggioramento più sostanzioso che, secondo gli ultimi dati, interverrà nella notte su venerdì 1 novembre.

Attenzione, perché gli indici di instabilità riscontrati dalle nostre indagini sugli ultimissimi dati disponibili, sono per possibile forte fase di maltempo proprio per la festività di Ognissanti con rischio di rovesci e temporali forti, anche di potenziali nubifragi per il capoluogo campano. Allerta, quindi, per venerdì a causa di possibili allagamenti lampo.

Per sabato 2 novembre, Commemorazione dei Defunti, il tempo dovrebbe temporaneamente migliorare, con assenza di precipitazioni, magari con un po’ di nubi irregolari, ma anche schiarite in giornata. Nubi in nuova intensificazione verso sera con tendenza a deboli piogge sparse. Attenzione per altro maltempo nella notte su domenica 3 e per il corso di domenica, anche in questa fase con rischio di temporali e fenomeni forti o violenti.

Qualche interruzione ovvia del maltempo nei giorni a seguire, con qualche giornata più asciutta, ma per il corso della prima settimana o anche prima decade di novembre, sono attese altre perturbazioni atlantiche, spesso intense. Prospettive, quindi, di periodo piuttosto piovoso per il capoluogo campano e con rischio di altri momenti di criticità, in un contesto di tempo spiccatamente autunnale e piuttosto perturbato. Le temperature, data una circolazione si instabile, ma prevalentemente atlantica, quindi non particolarmente fredda, dovrebbero mantenersi prevalentemente intorno alle medie proprie stagionali, in alcune fasi anche un po’ superiori, tuttavia senza particolari eccessi nè positivi, nè negativi.

MeteoWeb aggiornerà quotidianamente le previsioni per Napoli sul breve e medio termine e naturalmente aggiornerà anche le tendenze sul più lungo periodo.