Previsioni Meteo Napoli: nubi e piogge irregolari fino a tutto sabato,da Domenica rischio nubifragi

Previsioni Meteo Napoli – Le nuvole, legate a sistemi depressionari occidentali, ancora non riescono ad affollare i cieli campani, salvo qualche passaggio nella sera-notte e qualche addensamento odierno sulle coste. I centri di bassa pressione risultano ancora abbastanza lontani dall’area partenopea, in territorio francese, sicché anche i sistemi nuvolosi latitano, con schiarite che risultano ancora prevalenti per oggi sulla città di Napoli.

Magari qualche addensamento in più potrà aversi in nottata prossima, ma molto incerte eventuali piogge associate, tuttavia qualcuna in nottata potrebbe scappare.

Per domani, venerdì 1 novembre, festività di Ognissanti, il cielo dovrebbe essere generalmente nuvoloso, ma ugualmente scarsa instabilità, con rischio di pioggia quasi nullo o, semmai, qualche temporaneo rovescio molto veloce.

Ribadiamo, invece, un rischio di grave maltempo che potrebbe accorrere per domenica 3 novembre, determinato da un affondo deciso di un cavo nordatlantico verso la Sardegna e il medio Tirreno. In realtà, gli ultimi dati darebbero un peggioramento repentino già nella prima nottata verso domenica, con avvento di corpi nuvolosi già importanti e primi rovesci e temporali. Ma per tutta la giornata del giorno festivo, sono attesi nuclei perturbati con incessanti rovesci e temporali in sequenza sul capoluogo partenopeo, in diverse fasi anche intensi. Gli ultimi dati danno le ore pomeridiane e serali come quelle a maggior rischio nubifragi, ma sulla tempistica del peggioramento del fine settimana, dovremo ritornarci dei prossimi editoriali.

La stima attuale della potenza della perturbazione di domenica è importante, con prospettive di circa 80/100 mm di pioggia in 24/36 ore. Un quantitativo significativo che potrebbe creare momenti di criticità per la città partenopea. Vedremo con i prossimi aggiornamenti se ci saranno limature o conferme circa queste prime indicazioni.

Per i giorni successivi, dopo una breve pausa attesa per lunedì 4, le simulazioni modellistiche sono per nuova perturbazione tra il 5 e il 6 novembre con altra importante fase di maltempo. Possibile pausa tra il 7 e il 9 ma, a seguire, sono attesi altri impulsi instabili occidentali con rischio di piogge irregolari, probabilmente fino a metà mese. Andamento termico che andrà allineandosi alla media, salvo qualche moderata oscillazione più in alto che in basso, tuttavia senza grosse variazioni rispetto ai valori tipici del periodo.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la città di Napoli attraverso quotidiani editoriali dedicati.