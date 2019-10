Previsioni Meteo Napoli: peggioramento insignificante, adesso tornano sole e stabilità

Previsioni Meteo Napoli – Praticamente ininfluente il passaggio instabile delle ultime ore, che pur ha colpito, invece, con forti rovesci e temporali diverse altre aree tirreniche. La collocazione del minimo e le correnti portanti da esso indotte, non sono state favorevoli a instabilità, perlomeno degna di nota, su buona parte della Campania e anche sul capoluogo.

Sono arrivate delle nubi, anche addensamenti diffusi e qualche debole pioggia sparsa, tra la serata di ieri e la notte scorsa, ma, come sottolineato nell’editoriale precedente,

i parametri di instabilità non sono stati particolarmente predisponenti, quindi le piogge sono risultate molto fiacche e anche molto irregolari, con molte aree all’asciutto.

Dunque, alle spalle questo tentativo di peggioramento, si ripristina in grande stile, invece, un campo di alta pressione con sole che via via tornerà protagonista nei prossimi giorni, ma con comparsa già per oggi e per le prossime ore sul capoluogo campano, malgrado ancora la possibilità di nubi irregolari, relativamente alla giornata odierna.

Prospettive di un weekend, quindi, nuovamente con bel tempo, mite, e temperature massime che continueranno a essere sopra media, facendo registrare valori intorno ai +25/+26°C. Occasione per belle passeggiate sul lungomare e uscite fuori porta.

Previsioni Meteo Napoli: ma fino a quando dureranno sole e stabilità?

Gli ultimissimi dati mattutini confermano la tendenza già espressa da queste pagine nei giorni scorsi.

Verso metà della settimana prossima, quindi negli ultimi giorni di ottobre, 30 e 31 e poi con probabile buona persistenza nella prima settimana di novembre, la circolazione dovrebbe cambiare in maniera abbastanza significativa, intervenendo correnti settentrionali o occidentali più fresche e anche moderatamente instabili, queste più favorevoli a occasioni per piogge anche per la città di Napoli.

In prospettiva, quindi, possibile fase di tempo più autunnale, anche più piovoso e probabilmente più freddo, ma torneremo ad aggiornarci quotidianamente su questa tendenza, apportando tutte le novità a essa relative.