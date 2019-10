Previsioni Meteo Napoli, ancora sole e caldo. Ecco quando tornerà la pioggia [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – La particolare esaltazione anticiclonica con temperature quasi estive annunciata nei giorni scorsi per questa prima parte di settimana, sta trovando riscontro nei dati oggettivi: le massime di questi giorni si stanno ponendo mediamente intorno ai +25/27°C a seconda delle varie aree metropolitane.

Naturalmente al caldo si sta associando il bel tempo con sole dominante, salvo ogni tanto qualche passaggio innocuo di velature alte. Una rottura della fase stabile e soleggiata, è stata altresì annunciata per metà settimana, anche se fino all’ultimo si pone piuttosto incerta l’entità del peggioramento, o meglio, la consistenza delle piogge associate.

Dagli ultimissimi aggiornamenti, la posizione della struttura depressionaria responsabile del maltempo pare favorire un interessamento abbastanza incisivo dell’area partenopea, anche se magari non molto duraturo.

Sembra accadere poco o nulla sino alle ore tardo-pomeridiane di domani, giovedì 24, anche se in giornata potrà esserci un aumento di nubi. Le prime piogge, o perlomeno quelle di un certo rilievo, dovrebbero arrivare, appunto, nel tardo pomeriggio e prima serata, magari già con rovesci sostanziosi. Rovesci o piogge irregolari nel corso della sera e prima nottata, magari con spazi di tempo asciutto, poi nuclei più intensi sono attesi nel corso della notte e prima mattinata su venerdì. Per questa fase notturna, gli ultimi dati danno la possibilità anche di rovesci intensi, magari anche con rischio di qualche temporaneo nubifragio e allagamenti lampo localmente.

Ci riserviamo di analizzare meglio l’asse depressionario anche con l’aggiornamento di domani, al fine di valutare se effettivamente potrà esserci una pioggia anche forte nel corso di domani notte, tuttavia il breve peggioramento sembra confermato.

A seguire, subitanea rimonta dell’alta pressione e bel tempo, nuovamente caldo per il fine settimana, con temperature piacevoli, mediamente sui +25/26°C. Sul più lungo termine, si profila una prospettiva di altro moderato guasto tra gli ultimissimi giorni del mese e la prima settimana di novembre, con le festività di Ognissanti e Commemorazione dei defunti probabilmente all’insegna del cielo più grigio e di piogge sparse. Non è escluso anche che, per inizi di novembre, possa profilarsi una fase più fredda con calo termico apprezzabile. Maggiori dettagli nei quotidiani aggiornamenti.