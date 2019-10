Previsioni Meteo Napoli: sole e caldo, quasi estate nei prossimi giorni

Previsioni Meteo Napoli – Si ripristina la fase di alta pressione sulla Campania e naturalmente anche sul capoluogo dopo il break temporalesco di ieri notte. Un raid rapido di un nucleo instabile accorso in seno a correnti temporaneamente occidentali quasi occasionalmente in transito alle latitudini partenopee. La disposizione del getto e la curvatura ciclonica sono tipiche, infatti, per una prevalenza di circolazione meridionale e dell’annesso fronte subtropicale stabilizzante e così sarà per almeno 6/7 giorni. Anzi, dal weekend e per la prima parte della prossima settimana, è atteso un ulteriore rinforzo dei geo-potenziali a tutte le quote, in particolare a quelle medie e alte atmosferiche, con ulteriore potenziamento dell’alta pressione sul capoluogo campano.

Va rilevato un moderato passaggio di nubi medio-alte tra sabato e domenica, quindi nel fine settimana, ma si tratterà di nubi sostanzialmente innocue, magari temporaneamente in grado di velare il sole, senza altri fenomeni associati. Pertanto stabilità e sole a oltranza.

Previsioni Meteo Napoli: fase estiva da inizio settimana

Nella prima parte della prossima settimana, soprattutto tra martedì e mercoledì, si incentiverà ulteriormente un flusso caldo nordafricano con valori termici che potranno toccare anche i 25/26°C sul capoluogo e sole splendente, dal sapore quasi estivo. Le temperature minime si assesteranno mediamente intorno ai 15/16°C, al più qualche punta verso i 17°C a inizio settimana. Caldo e bel tempo senza soluzione di continuità fino al 23 ottobre, ma attenzione, perché appena a seguire potrebbe intervenire, secondo gli ultimi dati, un drastico e poderoso peggioramento del tempo.

Previsioni Meteo Napoli: drastico cambio dal 24 Ottobre

La saccatura depressionaria di matrice nordatlantica che sino ad allora persevererebbe sui settori occidentali del Mediterraneo e sulla Penisola iberica, potrebbe improvvisamente virare con asse verso il Mediterraneo centrale e apportare nuclei di vorticità positiva intensi proprio sul medio-basso Tirreno e quindi in prossimità della Campania e del capoluogo. Stando ai dati attuali, per la fase di metà settimana prossima, soprattutto per giovedì 24, si rischiano nubifragi violenti sul Napoli e Hinterland anche con possibili conseguenze di criticità.

Si tratta di una evoluzione oltre i 6/7 giorni per cui va presa con le pinze per via di possibili cambiamenti barici, tuttavia le dinamiche generali depongono per un forte maltempo per le date indicate soprattutto se si considerano i significativi contrasti termici prospettati.

Ci aggiorneremo quotidianamente sul drastico cambiamento del tempo nel corso dell’ultima decade di ottobre.